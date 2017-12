From Dust - zahrajte sa na boha

18. jan 2011 o 16:30 Ján Kordoš

Návraty herných tvorcov zo zabudnutia nezažívame pravidelne. Práve preto nás každý z nich príjemne poteší a radi sa pozrieme, ako sa staré eso popasuje s krutou realitou multimediálneho balastu. Eric Chahi sa preslávil v časoch, kedy boli najobľúbenejším herným žánrom arkády alebo ak chcete plošinovky. Vynikajúci Another World a príjemné Heart of Darkness si pamätáme dodnes. Po dlhých rokoch sa Chahi vracia, aby zaujal náročné publikum. Tentoraz nevsadil na akciu, hoci i tá sa istotne vo From Dust objaví. Keby sme mali túto stratégiu k niečomu prirovnať, najlepšou alternatívou by bola božská hra Populous.

Môžeme už len spomínať na úžasné obdobie Bullfrogu, ktoré nám dalo hneď niekoľko kultových titulov. Je ich hneď hromada, avšak venovať sa budeme iba Populousu. Práve tretiemu dielu sa From Dust minimálne čo sa týka spracovania podobá. Pod pojmom božská stratégia si predstavte jednoduchú definíciu: máme svet, po ktorom nám behajú (väčšinou) ľudia a vy sa ovplyvňovaním ich okolia, priamo výstavbou konkrétnych budov alebo robením zázrakov snažíte dostať na svoju stranu, splniť vopred dané úlohy alebo jednoducho niekomu musíte nakopať zadok. Najlepšie bohovi na druhej strane mapy. Nemôžete tak urobiť priamo, ale pekne pomocou svojich pišišvorov nabehnete do osady, v ktorej uctievajú vášho konkurenta. A keď sa k nemu nebude nik modliť, má jeho existencia nulový zmysel. Hranie sa na boha je v strategickom rozmere neskutočne zábavné a svojim spôsobom sa s obmenenými prvkami podobného razenia stretávame i dnes. Lenže Populous je Populous a napríklad Black & White (zhodou okolností od ex-Bullfrogu) je Black & White. Skutočne božské hry, kde ste si pripadali ako na obláčiku, z ktorého ste riadili životy vašich poddaných.

From Dust sa vracia priamo k tomuto spôsobu hrania, avšak nebol by to Chahi, aby to nespravil tak trochu svojsky. V prvom rade bude From Dust digitálne distribuovaným projektom (pre PC i herné konzoly) a nemá žiadne veľké ambície v konkurencii veľkým AAA hitom. Možno práve o to viac nás zaujíma. Ponecháme stranou engine a grafické spracovanie - to je na dostatočne vysokej úrovni a vlastne nie je momentálne príliš dôležité (teda až na fyzikálne zákony týkajúce sa vody či lávy). Na rozdiel od iných stratégií neovládate samotných ľudí, váš kmeň, ktorý vzhliada k nebesám a myslí si, že ho sledujete. Žiadne nosenie dreva či priamo výstavba konkrétnych budov. Panákov a ich činnosti môžete len sledovať, aktívne meníte len samotné prostredie. V praxi to znamená, že sa pri výbuchu sopky postaráte o to, aby sa smrtiaca láva valiaca na osadu dostala mimo jeho dosahu vďaka vašej modifikácii s terénom. Ďalej môžete odkláňať toky riek (a áno, láva + voda je dobrá kombinácia) alebo jednoducho morfujete povrch krajiny tak, aby to vyhovovalo vám, respektíve ľudu tam dole. Tí jednajú samostatne, aktívne sa starajú o svoje rozmnožovanie, no musíte na nich dohliadať, pretože prírodná katastrofa môže čakať za najbližším rohom.

Miestni šamani budú akoby prorokmi nepríjemných udalostí. Vyveštia napríklad, že sa dedinku pri pobreží valí obrovská vlna a zachrániť ich môže jedine artefakt ukrytý kdesi hlboko vo vnútrozemí, najlepšie tam na tom najvyššom kopci. Vybraný jedinec, ktorý túto úlohu bude musieť splniť a zachrániť tak svojich blízkych, sa vyberie na svoju púť, pričom vy ako bohovia vidíte trasu, po ktorej sa vydá. Farebné odlíšenie nebezpečia číhajúceho na ceste (červená značí klasicky nebezpečenstvo) vám napovie, kedy by ste mohli jedincovi pri jeho putovaní pomôcť tak, aby danú úlohu stihol splniť v časovom limite. Nemusíte sa však zamerať na hrdinovu cestu, ale aktívne pripraviť prostredie okolo spomínanej osady tak, aby akoby zázrakom ostala po vrtochu prírody nepoškodená. A artefakt je následne zbytočný.

Väčšinu času sa však budete akoby hrať s prostredím a meniť okolitú krajinu tak, aby vyhovovala vašemu želaniu. Skôr ako o hre teda môžeme pokojne hovoriť o hračke. Editovanie krajiny istotne nebude zaujímať každého hráča, avšak ide o zábavu, v ktorej nemusíte dosiahnuť najvyššie skóre či vystrieľať teroristov do posledného, ale sa proste bavíte a relaxujete. Nesmierne zvedaví sme na chovanie vašich poddaných - nebudú podliehať žiadnemu vývoju, nebudú prechádzať konkrétnymi vekmi ako ľudská rasa. Sú však sebestační a ak ich bude v osade príliš mnoho či podmienky v nej nebudú najlepšie, začnú niektorí jedinci migrovať. V hraní teda nebudete hnaní dopredu typickou schémou úloh, ale sa zahráte na boha, ktorý môže dianie tam dolu len sledovať. Tu možno vidieť aj jediný problém - absencia dostatočne veľkej výzvy pokračovať ďalej. Pre niekoho bude samotné hranie príliš unavujúce a monotónne. Ako sa tomu tvorcovia z UbiSoft Montpellier vyhnú, je na nich. Chahi však vie ako hráča nenápadne udržať pri obrazovke.