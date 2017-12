Okamžité správy pre mobilné telefóny

Čoraz populárnejší spôsob elektronickej komunikácie začína po prieniku do podnikového prostredia útočiť aj na svet mobilov. Vlani používalo okamžité správy (IM - Instant Messaging) ako ...

9. máj 2001 o 18:18 MARTIN VALÁŠEK

Čoraz populárnejší spôsob elektronickej komunikácie začína po prieniku do podnikového prostredia útočiť aj na svet mobilov.

Vlani používalo okamžité správy (IM - Instant Messaging) ako nástroj podnikovej komunikácie šesť miliónov používateľov a v roku 2004 by to malo byť 181 miliónov, predpovedá analytická spoločnosť International Data Corporation (IDC).

Okamžité správy umožňujú dvom alebo viacerým ľuďom textovo komunikovať v reálnom čase cez internet na ľubovoľnú vzdialenosť za konštantné náklady internetového pripojenia. Iniciatíva popredných výrobcov mobilných telefónov by službu doteraz využívanú hlavne používateľmi osobných počítačov mala preniesť do prostredia mobilnej komunikácie.

Traja najväčší výrobcovia mobilných telefónov Nokia, Motorola a Ericsson sa spojili v úsilí vyvinúť jednotný štandard okamžitých správ na platforme mobilných telefónov, pagerov a osobných digitálnych asistentov bez ohľadu na ich výrobcu, model alebo použitý softvér.

Špecifikácia nazvaná Wireless Village bude dostupná do konca tohto roku a prvé kompatibilné produkty by sa mali objaviť koncom roku 2002. Podľa analytikov táto iniciatíva potvrdzuje potenciál okamžitých správ, ktoré by sa mohli čoskoro dostať na úroveň telefonickej alebo e-mailovej komunikácie.

Iniciatíva Wireless Village je otvorená aj pre ďalších záujemcov. "Dúfame, že táto komunita bude rásť. Vítaní sú výrobcovia zariadení, operátori mobilných sietí aj poskytovatelia služieb," uviedol Frank Dawson z Nokie.

Pozvanie dostal aj America Online (AOL), ktorý je v súčasnosti vedúcim poskytovateľom IM služieb pre osobné počítače. AOL pritom čelí silnej kritike za blokovanie svojich IM systémov pred konkurenčnými produktmi od Microsoftu, Yahoo! a ďalších firiem, čo mu pomáha udržať si na trhu dominantné postavenie.

Služby mobilných a fixných okamžitých správ nebudú na začiatku spolupracovať a F. Dawson zdôrazňuje, že to ani nie je cieľom iniciatívy. Začiatočná fáza nasadenia by však podľa neho mohla obsahovať prvky, ktoré pomôžu pri budúcej spolupráci mobilných a fixných IM systémov.

Používatelia mobilných IM služieb budú schopní podobne ako pri súčasných IM systémoch pre PC vidieť, kto z priateľov či kolegov je v danej chvíli on-line, čo je jedna z kľúčových funkcií okamžitých správ. "V mobilnom svete je ešte dôležitejšie ako v PC prostredí vedieť, či je niekto voľný alebo obsadený," poznamenáva hovorca Nokie Jyrki Rosenberg.

Okamžité správy sa v mobilnom prostredí pravdepodobne budú využívať aj iné účely ako len na textovú komunikáciu. Naznačuje to nová technológia firmy ActiveBuddy, ktorá je rozšírením súčasných IM systémov. Podľa odborníkov je ako šitá pre mobilné prostredie a môže zmeniť spôsob, akým ľudia získavajú informácie z internetu. V podstate umožní IM systémom získať požadovanú informáciu z WWW stránok či databáz. Používateľ tak namiesto hľadania a prezerania WWW stránky s cenami akcií bude môcť poslať okamžitú správu typu "akcie Compaqu" a okamžite dostane odpoveď s aktuálnym burzovým kurzom.

Služby okamžitých správ postavené na špecifikácii Wireless Village sa môžu nasadiť do súčasných mobilných sietí druhej generácie (2G GSM), sietí 2,5G (HSCSD a GPRS) rovnako v prostredí sietí tretej generácie (3G či UMTS). Špecifikácia vychádza z existujúcich štandardov ako XML (Extensible Markup Language), SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), WAP (Wireless Application Protocol) a SIP (Session Initiation Protocol).