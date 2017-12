Peniaze za UMTS neboli vyhodené

Mobilné telefóny tretej generácie majú šancu byť výnosným obchodom pre mobilných operátorov, tvrdí poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC). „Mobilní operátori nevyhodili peniaze za licencie UMTS zbytočne,“ dodáva podľa britskej BBC poradenská s

16. máj 2001 o 18:08 GABRIEL KÁDASI

PwC sa tak stala, okrem samotných operátorov, jedným z prvých obhajcov masívnych investícií do mobilných sietí tretej generácie. Väčšina pozorovateľov zatiaľ tvrdila, že miliardy zaplatené za licencie UMTS sa mobilným operátorom vrátia len ťažko.

Nakoniec ani PwC nehovorí len o ziskovosti nových sietí, ale zároveň poukazuje aj na možné riziká. Tým hlavným by mala byť skutočnosť, že napriek blížiacemu sa spusteniu sietí tretej generácie ešte nikto netuší, na čo sa budú využívať alebo ktoré z nových služieb sa stanú najpopulárnejšími.

„Ani ja, ani ľudia, s ktorými som hovoril, mi nevedeli s istotou povedať, ktoré služby budú najlukratívnejšie alebo na ktoré by sa bolo treba sústrediť,“ povedal Eric Berg, šéf projektu Technology Forecast. Tento projekt je mamutia správa pripravená spoločnosťou PwC o tom, čo by sa malo v oblasti technológií počas nasledujúcich dvoch rokov udiať. Tentoraz sa správa zamerala na prístup na internet cez mobilné telefóny a na spôsoby, ako mobilní operátori môžu zarobiť peniaze na nových technológiách.

„Je nepravdepodobné, že ľudia prestanú používať osobné počítače, aby sa pripojili na internet, keď budú existovať nové mobilné siete,“ tvrdí Berg a dodáva, že mobilné telefóny nie sú najvhodnejšie na „surfovanie“ po sieti.

Namiesto toho, aby prenášali nové služby na mobilné telefóny, operátori by sa mali sústrediť na hlavné výhody aparátov. „Mobilný telefón má každý vždy so sebou, a preto by mali slúžiť hlavne na vyplnenie zabitého času pri cestovaní alebo státí v rade,“ cituje Berga BBC.

Z tohto dôvodu Berg predpokladá, že časť klientov sa rozhodne zostať pri svojom starom telefóne a starej sieti namiesto toho, aby ju vymenila za rýchlejšie nové služby, ktoré však budú drahé a možno aj nepotrebné.

Okrem toho si Berg myslí, že operátori budú musieť v dôsledku nových sietí zmeniť aj cenovú politiku, keď výška faktúry závisí od množstva pretelefonovaných minút. „Tento systém je nevhodný, keď sa posielajú väčšie balíky údajov, operátori by mali zaviesť paušál, ktorý by pokrýval prenos určitého objemu údajov za týždeň alebo za mesiac,“ dodal Berg.