Sega inštaluje herné konzoly na toaletách

Ako presne dokážete zacieliť a aký tlak dokážete vyvinúť pri močení? Svoje schopnosti si môžu vyskúšať páni, ktorí navštívia toalety tokijského metra.

18. jan 2011 o 9:05 Milan Gigel

Sega inštalovala v pokusnej prevádzke niekoľko herných konzol, ktorých vstupným zariadením nie je herný ovládač, ale pisoár vybavený senzormi.

Dostupné sú štyri jednoduché minihry, pri ktorých nie je cieľom prebojovať sa do rebríčka najlepších. Manekin Pis vyhodnocuje, ako silne hráč močí. V hre Grafitti Eraser je potrebné smerovať na displeji hadicu rôznymi smermi tak, aby ste vymazali počítačovú grafiku na stene.

V hernom titule The Northern Wind, The Sun and Me je cieľom podnecovať vietor k tomu, aby svojim vanutím nadvihoval dievčaťu sukňu. Nuž a v hre Battle! Milk From Nose súperíte s posledným používateľom pisoára v rovnakej disciplíne, ako pri prvej z hier.

Celé sa to samozrejme točí aj okolo reklám a povráva sa, že ak dosiahnete v niektorej z hier vysoké skóre, môžete si výsledky nechať prepísať na svoj vlastný USB kľúč.