Od prvej transplantácie obličky na Slovensku uplynuli tri desaťročia

Bratislava 13. júna (TASR) - Výmene skúseností z transplantácie obličiek, pečene a srdca je venovaná konferencia nazvaná Tridsať rokov transplantácií obličiek na Slovensku, ktorá sa začne v piatok 14. júna v Bratislave. História slovenskej transplantológie sa začala písať 22. júna 1972, keď profesor Vladimír Zvara prvýkrát na Slovensku transplantoval obličku.

Odvtedy sa začali veľmi úspešne transplantovať aj tkanivá, kostná dreň, kostné štepy či očné rohovky, pripomenul na dnešnej tlačovej besede prednosta Urologickej kliniky Lekárskej fakulty UK Ján Breza. Aktéri konferencie nebudú len bilancovať, ale aj vymieňať si skúsenosti a radiť sa v záujme ďalšieho zlepšenia ich práce.

V Bratislave od roku 1972 uskutočnili 705 transplantácií obličiek. Za ostatných 13 rokov v Banskej Bystrici urobili 347 a v Košiciach 266 transplantácií. Z pôvodných 400 čakateľov na transplantáciu obličiek sa za osem rokov zvýšil ich počet na 750 pacientov.

Ročné náklady na dialýzu jedného pacienta sa pohybujú od 800 000 do milióna korún. Financie vynakladané na pacienta rok po transplantácii obličky predstavujú 40 až 50 percent ceny dialýzy. Ak pacient prežije prvý rok bez komplikácií, náklady na jeho systematické kontroly a potrebnú liečbu sa znižujú na 20 percent. Profesor Breza poukázal na to, že dialýza je liečebná metóda, ktorá dokáže pacienta udržať nažive, ale nevyrieši niektoré komplikácie prinášajúce so sebou syndróm zlyhania obličiek ako anémia, poruchy srdca a nervov, či vysoký krvný tlak. Konštatoval, že všetky tieto ťažkosti úspešne rieši transplantácia obličky. S tým súvisí aj kvalita života pacienta, ktorý môže pracovať, chodiť do spoločnosti, viesť normálny rodinný aj sexuálny život.

