Vatikán si na vedu najal protestanta

VATIKÁN, BRATISLAVA. Vatikán zažíva menšiu vedeckú revolúciu. Prezidentom Pápežskej akadémie vied sa prvý raz od jej založenia nestal kresťan katolík. Pápež Benedikt XVI. za neho vymenoval švajčiarskeho mikrobiológa a laureáta Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Wernera Arbera. Je protestant.



Predchodcu Pápežskej akadémie vied, ktorá má dnes osemdesiat doživotných členov, založil v roku 1603 pápež Klement VIII. Sídli vo Vatikánskych záhradách a formálne podlieha pápežovi.



Dnes sa podľa agentúry ANI zaoberá šiestimi oblasťami: základným výskumom, výskumom globálnych problémov, výskumom problémov rozvíjajúcich sa krajín, bioetikou, epistemológiou a postupmi vedy.



Medzi pápežskými akademikmi je síce viacero nekatolíkov, dosiaľ však žiaden z nich nezastával prezidentský úrad. Arber, ktorý sa zaoberá mutáciami v génoch mikroorganizmov a štiepením DNA tak bude na štyri roky prvou z výnimiek. Jednou z jeho úloh bude vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať topiacimi sa ľadovcami. Vymenovanie nekatolíka na čelo pápežskej inštitúcie môže byť ďalším krokom v aktuálnom zbližovaní vedy a Vatikánu.



Odštartoval ho Ján Pavol II. v roku 1992, keď vyjadril ľútosť nad procesom s Galileom Galileim a zrušil výnos inkvizície. Práve Galileo bol svojho času tiež členom Pápežskej akadémie.

Zistil, ako štiepiť DNA

Výskum a práca s DNA má viacero otcov. Jedným z nich je aj Werner Arber.



Krátko po druhej svetovej vojne sa nevedel rozhodnúť medzi fyzikou a chémiou. Lákalo ho oboje, no dostali prednosť baktérie. Presnejšie, procesy, ktorými sa baktérie chránia pred vírusmi.



Sú to však zároveň procesy, ktoré umožňujú ďalšiu prácu s DNA. V roku 1978 si to všimol aj švédsky inštitút Karolinska a spolu s Nathansom a Smithom mu udelil Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za „objav restrikčných endonukleáz a množstva spôsobov ich využitia v molekulárnej genetike“.

Tomáš Prokopčák