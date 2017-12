Ako žije internetový pirát

Kino je pre nich prežitkom, od filmu ich delí iba internetový prehliadač a klikanie myšou. Generáciu pirátov vychoval digitálny formát DivX, ktorý oslávi desať rokov.

Za monitorom sedí dievčina a bezstarostne preklikáva webstránky s pirátskym obsahom. Nasleduje klip plný výkričníkov: Automobil neodcudzíte! Ani filmy neukradnete! Pirátske sťahovanie odporuje zákonu! Notoricky známa kampaň obletela svet, inšpirovala mnohé paródie a nechala za sebou pocit márnosti. Kto čakal, že vo veľkom zasiahne svedomie piráta a zmení návyky más, musel byť naivný. Zatiaľ boj s filmovým pirátstvom pripomína boj s veternými mlynmi.



Článok pred vami nemá nabádať na nelegálne činnosti ani udeľovať návody. No vymieňanie filmov cez internet existuje, dokonca je masovo rozšíreným životným štýlom a niekde aj legitímnou politickou silou s pozoruhodnými výsledkami (7,13 percenta hlasov pre švédsku Pirátsku stranu vlani vo voľbách do Európskeho parlamentu). Preto pozor, raz môžu piráti vládnuť.

Slávny formát

Pre filmy je formát DivX niečím ako slávna koncovka mp3 pre hudbu. Kým ešte filmom vládli kazety VHS, nehovoriac o 35mm kotúčoch, film poslaný do sveta v jednotkách a nulách patril k sci-fi. Bližšie k realite ho posunuli internet a dévedéčka, no problém s veľkosťou pretrval.

Obraz v pohybe žiada omnoho viac informácií ako hudba, preto aj filmové DVD nesie desaťkrát viac dát ako CD. Na slabé pripojenie k internetu to bolo primnoho. Kým s hudbou to ešte šlo, sťahovať cez internet filmy kedysi znamenalo zobrať si dovolenku, preto sa hľadal spôsob, ako dévedéčko stlačiť na desatinu jeho veľkosti a pritom zachovať kvalitu.



Príznačné pre vynález DivX je, že to s ním od začiatku nebolo kóšer. V roku 2000 francúzsky hacker Jerome Rota zlomil ochranu formátu MPEG-4 firmy Microsoft a začal s ním pracovať po svojom. 15. januára 2001 je na svete Open DivX voľne dostupný na stránke projectmajo.com - podľa majonézy, lebo ako tvrdil Jerome Rota, „DivX aj majonéza sú francúzske vynálezy a bolo náročné ich vymyslieť“.

Výhody boli jasné. DivX umožnil dvojhodinový film spratať na cédečko a ľahko ho zavesiť na sieť. Paradox je, že z formátu, ktorý pôvodne nebol legálny, časom vyrástol štandard, s ktorým rátajú aj dnešné DVD prehrávače, takže stiahnuté filmy vo formáte DivX si pokojne pozriete už aj cez televíznu obrazovku.

Tlačovka Pirátskej strany vo februári 2009 vo švédskom Štokholme.

Prevádzkovatelia webstránky Pirate Bay založili politický subjekt, aby

sa bránili a zviditeľnili v súdnom procese založenom na obvineniach,

že napomáhajú nelegálne sťahovanie hudby, filmov a počítačových hier

Nedeľa v posteli

DivX volajú nočnou morou Hollywoodu, faktom však je, že filmári ešte nikdy nemali také vzdelané publikum a dôvodom je aj internet. Hlavnou výhodou pirátstva je pohodlnosť. Príklad? Je nedeľa večer, ideálny čas na komédiu, povedzme novinku Američana Woodyho Allena. S priateľkou / priateľom sa na ňu obaja tešíte. Na váhach je kvalitný zvuk a plátno kina oproti pohodliu domáceho lôžka.

Netreba hádať, čomu dá väčšina párov prednosť. Ísť do kina znamená cestovať, prísť včas a najmä zaplatiť vstupné. Problémom je aj ponuka našich kín a spomalená distribúcia. Zostaňme pri Woodym Allenovi - kým jeho novinka naveľa doputuje na Slovensko, režisér známy svojou hyperaktívnosťou má medzičasom za sebou iný film a dva rozkrútené, takže ako fanúšik budete beznádejne pozadu. Je smutné, že dnes len pirát udrží krok s dobou.



Kam táto lenivosť vedie, ukazujú internetové fóra. Ani nie deň po oficiálnej premiére v USA sa množia žiadosti o verziu filmu s dabingom či titulkami v češtine alebo slovenčine. Ostrieľaní piráti ich najskôr vysmejú, no už do týždňa žiadosť môže byť reálna a vybavená. Odvrátenou stranou tejto rýchlosti je vratkosť. Čo ľahko nájdete vy, bleskovo vyhľadá aj váš protivník a odkazy zmaže. Odkazy na podozrivý obsah prežijú na webe týždne a dni, menia sa veľmi rýchlo. Pirát je preto neustále v strehu a musí byť vždy pripravený, čo je pravým opakom lenivosti.

Útrapy piráta

Ak sa vrátime k romantickej nedeli, môže to znamenať aj zmarený večer plný frustrácie. Scenárov je mnoho. Chcete stiahnuť film, no namiesto toho hodiny listujete pirátskymi odkazmi, čo sú do jedného nefunkčné. Ak sú funkčné, fungujú nekonečne pomaly.

Napokon film stiahnete, ale nedokážete ho rozbaliť, pretože chýba heslo. A keď zoženiete heslo, zistíte, že ste nestiahli film, ale vírus, prípadne porno, rozhodne niečo iné, ako chcete vidieť. Prípadne titul je správny, ale verzia má nízku kvalitu a nedá sa pozerať. A tak ďalej. Kto ešte tvrdí, že pirátstvo a námaha sú dve rôzne veci? Nedeľný večer sa končí únavou nad klávesnicou a čo je zradné, pirát nevie, kedy prestať. Stále má pocit, že je blízko cieľa.

To všetko sú dôvody, že azda aj notorický pirát (vynechajme zanedbaných hackerov, čo ani nevychádzajú z bytu) časom príde na to, že zaplatiť za služby sa niekedy vyplatí. Vstupné v kine garantuje akú-takú kvalitu, ktorú si môžete nárokovať. Ťažko zato reklamovať film, ktorý ste – aspoň podľa zákonov väčšiny štátov – bohapusto ukradli.

Francúzsky informatik Jerome Rota, známy ako „Gej“, hackol firmu Microsoft a vyrobil

kodek DivX :). Smajlík v názve mal odkazovať na predchádzajúce nepodarené pokusy

o tento digitálny formát videa

Férová premiéra

Filmové štúdiá tvrdia, že túto krádež vedia vyčísliť a spomínajú tri miliardy dolárov ročne. Číslo ťažko overiť. Nevieme, či sa divák, nebyť pirátskej kópie, zdvihne a pôjde minúť peniaze na totožný film do kina. Určite však platí, že sú piráti, z ktorých rastú budúci zákazníci. Stiahnutá kópia je pre nich prvým krokom, ukážkou. Ak sa im zapáči, dá sa čakať, že si kúpia DVD alebo pôjdu do kina.

Možno je v tom niečo aj férové. Často sa stane, že podľahnete masívnej reklame a potom zistíte, že film nestojí za vyhodené peniaze – čo môže byť, ak idete vo dvojici, aj vyše pätnásť eur. Kedysi mala premiéra niekoľko stupňov, a do kín sa dielo dostávalo postupne, čím sa overovala kvalita a nekvalita. Stupídny film poskytol čas napísať žlčovitú recenziu a varovať blížnych.

Dnes je to inak a premiéry v jednotlivých krajinách od seba delia iba dni. Výsledkom je mediálna bublina. Novinka valcuje kiná, no sklamaným divákom vstupné nevracajú. Ľahko pochopiť, ak z nich mnohí film nanečisto nelegálne preveria a až potom idú do kina.

Kamera v kine

K spotrebiteľovi pirátovi sa film dostáva mnohými nelegálnymi cestami. Najviac sa cenia filmy získané priamo zo zdroja, teda filmového štúdia alebo poroty festivalov. Majú vysokú kvalitu a aktuálnosť, často ide o filmy, ktoré ešte neboli oficiálne premiérované. O tom, že piráti majú všade spojencov, svedčia DVD kópie oscarových favoritov pôvodne určené členom Americkej akadémie.

Na najnižšom stupienku kvality, ale vysokú aktuálnosť majú filmy získané v premiérovom kine pomocou skrytej digitálnej kamery. Nekvalitný obraz a zvuk a vysoká možnosť odhalenia robia z takejto aktivity adrenalínový a trestaný šport, ktorý je u nás – až na výnimku s Bathory Juraja Jakubiska – zriedkavý.

Vyššie ako CAM stojí nahrávka TELESYNC s externým mikrofónom a tak ďalej, až po DVDRipy z rôznych zdrojov, keď film stiahnete zo zakúpeného DVD a vyrobíte jeho kópiu v DivX formáte. Takto sa môže jeden film ocitnúť na internete v desiatkach verzií a záleží len od vašich skúseností, ktorú verziu stiahnete.

Nespoločenskí počítačoví maniaci v tínedžerskom veku ukrytí v temných internátnych

izbách. To je stereotyp piráta, pravda však je, že sťahovačov nelegálneh obsahu

nájdete najmä medzi mladými, ktorí odmalička vyrastali s počítačmi

Do Ruska

Medzičasom sa zrýchľuje vojna medzi pirátmi a majiteľmi autorských práv. Softvérové roboty nachádzajú odkazy s nelegálnym obsahom (hudobníci sa obracajú napríklad na firmu Web Sheriff sídliacu v Británii), preto nové odkazy rastú ako hlavy hydry. Poskytovatelia internetových služieb sa pred zákonmi sťahujú do krajín, ako je Rusko alebo Čína, kde im postih nateraz nehrozí, čo britský denník Guardian prirovnával k migrácii obchodníkov s alkoholom v čase americkej prohibície. Istá je len rýchlosť - čo ešte pred mesiacom platilo, už na internete platiť nemusí.

Píš, ako počuješ

Komunitou samou osebe sú nadšenci, ktorí k cudzojazyčným filmom tvoria titulky. Stránky ako titulky.com alebo opensubtitles.org obsahujú databázu titulkov – krátkych textových súborov – k tisíckam filmov a seriálov. Medzi nimi klasiky, také, čo nikdy nevyšli na DVD, aj horúce novinky, čo do našich kín ešte len prídu.

Môžete ich vyhľadať podľa názvu a čo viac, presne tej verzie, ktorú ste si stiahli. Musí to byť ohromné množstvo práce a otázka je, kto ju robí a prečo. Zaujímavú reportáž o „výrobcoch“ titulkov priniesol český týždenník Respekt – niektorí z nich prekladajú dostupné titulky z iných jazykov, iným stačí odposluch originálu a pochvaľujú si, ako si pritom zlepšia angličtinu.

Titulkári sú komunitou mnohých fór na internete. Pracujú anonymne, presnejšie, pod prezývkou a vo voľnom čase popri povolaní. Jedinou odmenou im býva dobrý pocit. Cenia si spätnú väzbu a ďakovné komentáre desaťtisícov Čechov a Slovákov, ktorí na ich prácu čakajú.

Najlepší z titulkárov majú v komunite rešpekt a s prekladom sa dokážu pohrať tak, že sú dialógy lepšie ako v kine. Sú dôležitým kolieskom filmového aj televízneho pirátstva. Len čo americká televízia odvysiela čerstvú epizódu obľúbeného sitcomu, nahrávka je na internete a našinec k nej zháňa titulky. Hotové sú dni a často iba hodiny po premiére, teda mesiace a roky predtým, ako seriál kúpi televízia v krajine piráta a odvysiela ho.

Video na žiadosť

Samozrejme, nie všetko dostupné na internete je ilegálne. Nie príliš úspešne sa zatiaľ testujú modely, ako filmy, aj vo formáte DivX, cez internet legálne predávať. Cena, nižšia ako za fyzický disk Blueray či DVD, môže byť odstupňovaná podľa kvality formátu, alebo aj počtu projekcií.

Predpokladá sa, že službu Video On Demand (Video na objednávku) budú vyhľadávať najmä užívatelia sofistikovaných mobilných telefónov alebo iPadov. Čo to všetko znamená pre klasické kino? Ťažko odhadnúť, ale zatiaľ to nevyzerá, že má roky zrátané. Na zmeny reaguje trojrozmerným obrazom, navyše, čaro má aj projekcia pre stovky divákov, ktorých ťažko pozvete do obývačky k domácemu kinu.



Staršiu generáciu superlacné DVD z pouličných stánkov naučili, že nostalgia za mladosťou stojí jedno euro. Mladší už vyrastajú v tom, že film nestojí ani to. Dokonca zistili, že nemá cenu filmy vlastniť a hromadiť na poličke či v počítači. Mnohí z nich filmy po pozretí vymažú, alebo si ich opäť pozrú online.