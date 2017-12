Nový Metal Gear Solid na obzore

14. jan 2011 o 13:00 Ján Kordoš

Jeho vývojársky tím Kojima Productions však nelení a okrem vydávania nových dielov pre handheldy (ten najnovší sa chystá pre Nintendo 3DS ako prerábka skvelej trojky) plánuje ďalšie veľké pokračovanie. Celkovo piaty diel zatiaľ nebol oficiálne oznámený, no vývojári už teraz hľadajú nových zamestnancov do budúcnosti, ktorí by sa mali podieľať na "novej generácii Metal Gear Solid série".

Čo všetko to znamená, si môžeme iba domýšľať, avšak veríme, že sa séria nevyberie len čisto akčnou cestou a ostane verná i svojmu typicky filmovému rozprávaniu. Kojima Productions prijíma nielen level dizajnérov či programátorov, ale napríklad aj CG dizajnérov alebo adeptov na riadiace pozície. Je pravdepodobné, že jadro nováčikov v tíme sa bude začleňovať do kolosu pri finišovaní prác na Metal Gear Solid: Rising.

Zdroj: Shacknews