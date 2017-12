STALKER 2 bude primárne PC hrou, nie konzolovou

13. jan 2011 o 17:40 Ján Kordoš

Určite sa pamätáte na neustále odklady vydania jednotky, oficiálne pokračovanie by sa už malo zaobísť bez podobných pôrodných problémov. Noviniek by malo byť hneď niekoľko a hrateľnosťou by sa mal druhý diel priblížiť k pôvodnej hre. Miesto akcie pri prestrelkách s ostatnými frakciami sa budeme musieť sústrediť na to, ako v nehostinnej Zóne prežiť.

Nový príbeh s novými postavami (niekoľko známych sa však vráti) berieme ako samozrejmosť. Pozrieme sa i do Černobyľu, engine nám bude podporovať DirectX 11 a dôležitá správa pre PC hráčov: prioritnou pre vývojárov je PC verzia. STALKER 2 sa totiž okrem PC objaví aj na zatiaľ nešpecifikované herné konzoly, s najväčšou pravdepodobnosťou Xbox 360 a Playstation 3. Predpokladaný termín vydania je stanovený na rok 2012.

Primárne sa druhý Stalker vytvára pre osobné počítače a táto verzia nebude orezaná o žiadne grafické efekty, ktoré nie je možné implementovať do konzolových verzií. PC verzia STALKERa 2 tak bude najkrajšia a nebude ničím obmedzovaná. Podobne by nemalo dôjsť k žiadnym zmenám v ovládaní hry a prispôsobované budú práve konzolové verzie. Môžeme teda pokojne spávať s vedomím, že ďalšia PC hra nebude zbytočne ovplyvnená hernými konzolami.

