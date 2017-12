Strašidelný FEAR 3 hlási ďalšie meškanie

13. jan 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Vývojári z Day 1 Studios si zrejme vzali na svoje plecia priveľa. Známu značku FEAR (prvý diel, druhý diel) na vyššiu úroveň než pôvodní tvorcovia z Monolithu nezdvihnú, no zatiaľ to vyzerá s F.3.A.R. všelijako a hoc chcú zaujať kooperáciou dvoch hlavných protagonistov, z ukážok máme skôr dojem, že pôjde o tuctovú akciu.

Vydavateľ Warner Bros. Interactive prehlásil, že vydanie sa posúva o ďalšie dva mesiace na máj 2011 - na fórach sa objavil dokonca konkrétny termín: 24. máj. Pod zdôvodnením "chceme, aby boli hráči a naši zákazníci čo najviac spokojní, takže potrebujeme čas na posledné úpravy" si môžeme pri najpesimistickejších myšlienkach predstaviť i prosté "vyzerá to priemerne, tak nudné pasáže radšej osekáme a narýchlo tam niečo pridáme".

Možno je to len náš zlý pocit, ale F.3.A.R. najlepšie nedopadne. A nezachráni ho ani scenár, na ktorom sa podieľal i Steve Niles (30 Days of Night) alebo známy režisér John Carpenter (The Thing) pomáhajúci s in-game videami.

Zdroj: Shacknews