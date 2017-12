Boeing vyvíja kolmo štartujúci stroj

Vojenskí stratégovia už roky snívajú o stroji, ktorý by štartoval a pristával ako vrtuľník a lietal tak rýchlo a ďaleko ako lietadlo. Inžinieri spoločnosti Boeing vymysleli nový systém, ktorý by mal tento sen splniť. Vzniesť by sa mal ešte tento rok.

Nový systém sa nazýva Canard Rotor/Wing (na snímke), canard znamená kačica a wing krídlo. Pod názvom Dragonfly (Vážka) vyvíja Boeing nepilotovanú verziu pre americké námorníctvo a námornú pechotu. V súčasnosti existuje systém, ktorý dokáže kolmo štartovať a potom sa rýchlo pohybovať vpred - je to britský Harrier. Toto prúdové lietadlo má kompletne otočné turbíny, ktorými sa odlepí od zeme. Pritom však spotrebuje veľa paliva. Američania šli na problém inak a vyvinuli stroj s otočnými vrtuľami, ktorý je však stále v pokusnom štádiu. Osprey pri testoch v rokoch 1991-2000 trikrát havaroval, pričom zahynulo 26 ľudí. Testy boli zastavené a obnovili ich až minulý týždeň. CRW je podľa časopisu New Scientist úplne nový koncept. Kolmý štart ako pri vrtuľníku zabezpečí veľký dvojkrídlový rotor, o pohyb vpred sa postarajú dva normálne prúdové motory. Keď je stroj vo vzduchu, v rýchlosti 220 km/h sa aretuje rotor, ktorý pôsobí ako krídlo. Nepilotovaná Vážka bude môcť pomocou turbín lietať až rýchlosťou 690 km/h. Za revolučný považuje Boeing najmä pohon rotora. Prúd spalín z turbín sa odvádza priamo do rotora, z ktorého uniká cez malé dýzy. Tým odpadá nielen nákladný pohon hriadeľa rotora používaný pri vrtuľníkoch, ale aj vyrovnávací rotor v zadnej časti. Stroj je nielen ľahší, ale aj ťažšie identifikovateľný radarmi ako vrtuľníky. Jednu „muchu“ CRW predsa len má - je to kompromis medzi rotorom a krídlom. „Rotor nie je skutočný rotor a tiež nie je lepší ako krídlo,“ povedal Wally Acree, ktorý robil testy s prototypom v aerodynamickom tuneli. Veľmi háklivé je najmä zastavenie rotora počas letu. Na stabilizáciu CRW slúžia dve tzv. canards (kačacie krídla), umiestnené na jeho špici. (tasr)