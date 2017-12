Chybné gény príčinou rakoviny kože

Za 70 percent prípadov jednej z najzhubnejších foriem rakoviny - kožných melanómov - môže spontánna zmena v jedinom géne. Tento objav zverejnili v najnovšom vydaní vedeckého časopisu Nature.

12. jún 2002 o 22:30

Tím Dr. Paula Metzera z U.S. National Human Genome Research Institute (NHGRI) tak pravdepodobne urobil najväčší prelom v histórii výskumu tejto obávanej choroby. Je to zároveň prvý veľký úspech špeciálneho projektu Cancer Research Project (CRP), ktorého cieľom je zistiť, ktoré z takmer 30-tisíc génov sú spojené so vznikom rakoviny.

Ako pre BBC povedal jeden z autorov štúdie Mike Stratton z Wellcome Trust Sanger Institute v anglickom Cambridge, všetky typy rakoviny sú vo svojej podstate chorobami DNA. Gény sú akýmsi DNA kódom, ktorý reprezentuje sekvenciu písmen v dlhom rade. Ak sa na niektorom mieste zápisu (DNA) poradie písmen zmení, dochádza k zmenám v organizme, ktoré nakoniec môžu viesť k vzniku rakoviny. K týmto zmenám dochádza dvoma spôsobmi; DNA sa buď poškodí toxínmi, radiáciou, chemikáliami či vírusmi, alebo k zmenám v DNA dôjde pri delení buniek.

Každá bunka v organizme obsahuje kópiu genómu (súboru všetkých génov), ktorá sa duplikuje predtým, ako sa bunka rozdelí. Toto kopírovanie však nie vždy prebehne dokonale a občas sa objavia chyby - mutácie génov. Väčšina mutácií je neškodných, ale niektoré môžu spôsobiť vážne poruchy organizmu. Bunky sa začnú správať abnormálne - delia sa vtedy, keď by sa malo delenie zastaviť, presúvajú sa na iné miesta v tkanive, kde by sa vôbec nemali vyskytovať alebo sa dostanú do krvného riečiska a do iných orgánov. Vedci predpokladajú, že tumor sa objaví asi 25 rokov po tom, ako sa v zodpovedajúcom géne objaví mutácia.

V rámci CRP sa teraz genetici a molekulárni biológovia pokúšajú prejsť celý ľudský genóm, gén po géne, a pátrať po abnormálnych génoch, ktoré by mohli byť zodpovedné za konkrétne typy rakoviny. Experimentujú na vzorke 48 tumorov šiestich typov rakoviny. Prvý zmutovaný gén, ktorý bol v rámci CRP objavený, je gén B-RAF. Vedci zistili, že písmená kódu génu boli v melanómoch posunuté až v 70 percentách prípadov. Okrem toho sa zistilo, že gén B-RAF je zmutovaný aj v 10 percentách prípadov ďalšej z obávaných foriem - rakoviny hrubého čreva. (AP, 5D)