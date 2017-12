Ad: Akadémia reaguje na popierateľov teórie relativity

12. jún 2002 o 22:30

Spolu s pánom Bolsteinom sme úspešne vystúpili na svetovom kybernetickom kongrese v Pittsburghu a naše práce vrátane mojej Základnej rovnice vesmíru a Teórie asymetrie rovnomerného pohybu budú publikované v prestížnom kybernetickom časopise Kybernetes: The International Journal of Systems and Cybernetics. Po oslovení pracovníkov FÚ SAV za účelom nadviazania spolupráce som od nich neobdržal žiaden vedecký argument, ktorým by dokázali neplatnosť mojich tvrdení. Napriek tomu sa ich riaditeľka RNDr. Majková, DrSc., poponáhľala s veľkohubým urážlivým vyjadrením pre tlač, čím len dokázala svoju bezmocnosť.

Žiadny z fyzikov relativistov nie je schopný vo vedeckej konfrontácii so mnou vyvrátiť tvrdenie: „Efekty Lorentzových transformácií (LT) - dilatácia času, nárast hmotnosti, skrátenie dĺžky, ako dôsledok a zároveň miera nerovnocennosti (asymetrie) rovnomerne sa pohybujúcich sústav, sú nezlučiteľné s Einsteinovým princípom relativity, ktorý tvrdí, že všetky navzájom rovnomerne sa pohybujúce sústavy sú si rovnocenné. V rovnocenných (symetrických) sústavách efekty LT nikdy nenastanú!“ Nikto z fyzikov nepozná odpovede na základné otázky fyziky: čo je elementárnou stavebnou jednotkou hmoty, aká je podstata gravitácie, vákua, rýchlosti svetla, elementárneho elektrického náboja. Tieto odpovede som začal zverejňovať a budem v tom pokračovať cez publikovanie v zahraničí, lebo tu na Slovensku, aj vďaka pani Majkovej, je pôda zakliata a ovzdušie inkvizítorské. Ing. PETER KOHÚT, CSc.