Gran Turismo 5 - virtuálna jazda

Absolútna dokonalosť neexistuje. Vývojári z Polyphony Digital sa k nej snažia silou mocou už roky priblížiť.

12. jan 2011 o 19:00 Ján Kordoš

Sériu Gran Turismo poznať jednoducho musíte, hoc sa herných konzol dotknete maximálne tak olovenou trubkou. Preteky, ktoré stavili na precízny a čistý štýl jazdenia slávi už dlhé roky úspech na Playstationoch. Piaty diel, ktorému predchádzalo akési polovičaté demo (Gran Turismo 5: Prologue) je konečne po dlhých odkladoch tu a nám neostáva nič iné, len skonštatovať, že Gran Turismo 5 nesklamalo. Žiaľ ani príliš neprekvapilo.

Gran Turismo 5 je pretekom zo starej školy. Zabudnite teda na vymoženosti (a zbytočnosti) typu tupý príbeh alebo voľná jazda mestom či iným prostredím. Máme tú sériu pretekov, ktorá od vás vyžaduje, aby ste nasadli do jedného z vybraných typov vozidiel a potom už len musíte preťať cieľovú pásku na prvej pozícii. A to máte v podstate všetko. Dôležitý je pôžitok z jazdy, dianie na trati samotnej – no a samozrejme musíte vyhrávať. Za popredné umiestnenia dostávate kredity (virtuálna mena), tie investujete do nových vozidiel, prípadne ich úprav. Navyše vaše virtuálne ego získava i skúsenosti a čím vyšší level máte, tým sa vám odomyká viac výziev. Jednoducho klasická zostava, na ktorú sa v Polyphony Digital sústreďujú už roky a pokúšajú sa nájsť čo najideálnejšie riešenie. Všetko v poriadku, no raz za čas by mohli vytiahnuť hlavy zo svojich kancelárií, poobzerať sa okolo a možno zistia, že doba už trochu pokročila. Zastarané herné princípy oželieme, no potom nemôžeme zodpovedne prehlásiť, že máme pred sebou najlepší racing všetkých čias. Žiaľ.

video //www.sme.sk/vp/16073/

Ale poďme od toho dobrého a len zľahka sa dostávajme k tomu skazenému. Ono je to však náročné, pretože na každom kúsku nájdete špinku, ktorá otráviť hráča nemusí, no nejde prehliadnuť. Začneme teda technickým spracovaním. Skromná poznámka, že je v podstate úžasné, dych vyrážajúce, bezkonkurenčné, sa dá akceptovať len do okamihu, kedy zistíte, že táto nádhera sa nahráva neskutočne dlhý čas a mnoho sa toho nezmení ani po inštalácii. Jednotlivé trate sú bezpochyby vizuálne príťažlivé, s množstvom detailov, nočné závody sú konečne o čomsi inom a pozerať sa na to proste dá, až vám slinka potečie. Dokonca aj modely vozidiel sú na tom vynikajúco. Teda opravíme sa, len niektoré. Je ich vyše tisíc (nie, to nie je preklep, v hre nájdete celkovo 1031 automobilov), avšak len necelé dve stovky sú nové, tzv. prémiové vozidlá. Tým je venovaná maximálna pozornosť, sú vymodelované s maximálnou láskou a citom, môžete sa pozrieť i do ich kokpitu. Krása a nádhera. Lež ostatné tátoše, ktoré sa vám budú kopiť v garáži, sme videli v minulých dieloch a vyzerajú o úroveň horšie, ľahko rozpoznáte na tratiach prémiové a sériové vozidlá. Ich počet je famózny a v tomto nemá Gran Turismo 5 konkurenciu široko-ďaleko. Jednotlivé vozidlá sa od seba odlišujú jazdnými vlastnosťami, pri ich (hlavne v neskôr ide o nutnosť) vylepšovaní pocítite každú zmenu. Ale keďže sme začali výzorom, je tu toto jedno malé ale.

Samotné automobily máme teda rozdelené: a s miernym nadávaním a zdvihnutým varovným prstom nekončíme. Sériové vozidlá totiž zakúpite ako ojazdené. Je ich nutné najprv opraviť a upraviť, to berieme. Táto ponuka sa pravidelne obmieňa a keďže je celý zoznam pomerne obmedzený, ide o nutnosť. Avšak vôbec to neznamená, že by ste tu našli vozidlá, ktoré potrebujete k tomu, aby ste sa mohli zúčastniť niektorého zo šampionátov. Skutočne to nahnevá, pretože môžete jazdiť s profesionálnymi žihadlami, avšak stále nemáte dokončenú amatérsku súťaž, pretože americké pickupy si nemáte kde zakúpiť. Môžete nad tým mávnuť rukou, avšak znovu sa budeme opakovať: načo nám je vyše tisíc vozidiel, keď prístup k ním je zahataný takýmito volovinami? Aby sme si ešte trochu udreli: pamätáte si na sľubovaný model poškodenia a deštrukcie, ktorý mal byť konečne v sérii prítomný? V podstate je. Ale len pri vybraných vozidlách a niekedy. Jeho vizuálna stránka je priemerná, plechy sa krčia absolútne abstraktne, vozidlá skôr lietajú vzduchom ako kartónové krabice, význam poškodenia tu nie je žiadny a zvuky pri nárazoch sú... sú... hádzali ste si niekedy o sádrokartónovú stenu tenisovú loptičku? Tak to znie uveriteľnejšie ako nárazy v Gran Turisme 5. Nehovoriac o „famóznych“ grafických efektoch typu iskry pri strete so zvodidlami.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Mierne rozčarovanie si užijete hneď na začiatku. Základné menu, v ktorom sa vyberiete do (hlavného) GT Módu, arkádovej ponuky či do strohého a nie veľmi modifikovateľného navrhovania tratí, oku lahodí. Dokonca aj pri tvorbe hráča, úpravy pozadia celého užívateľského prostredia sa cítite ako v elegantnom kresle, z ktorého sa vám nechce vstávať. Arkádu vysvetľovať netreba, pár slov o tvorbe tratí, ktoré by sme skôr nazvali editovaním už existujúcich a aj to je len akési nastavenie určitých parametrov a miernych úprav. Nemáme k dispozícii žiadnu skladačku, ktorá by nám dovoľovala na zelenej lúke vybudovať vlastný okruh. Pri dnešných službách pre komunitu hráčov je to skôr výsmech. To už radšej mohli vývojári túto položku v menu oželieť a zbytočne ňou nedráždiť.

A čo ten GT mód? Ide o srdce hry. Položky v nej sú však rozhádzané priam umeleckým štýlom. Doslova tak, že tomu ani besná sviňa nerozumie. Veľké ikony sa striedajú s malými, všetko bez nejakého zmyslu, napravo sú obdĺžniky s pozadím, naľavo zas kruhové ikony so symbolmi a celé to má popisné infookienko s tak malým fontom, že vám učenie, čo kde je, nejaký ten čas zaberie. A keďže ide o čisto konzolovú hru, musíte sa medzi ponukami presúvať priamo, nenájdete tu žiadny kurzor a ovláda sa to hrozne. Medzi ponukami musíte neustále preskakovať, užívateľsky príjemné to nie je. Vyberiete si jeden typ preteku a zistíte, že nemáte práve zvolené vhodné auto. Šup do garáže. Hra má chvalabohu aspoň toľko rozumu, že ak ste vo vybranom šampionáte, automaticky sa vám do výberu hodia len použiteľné vozidlá. No ak žiadne nemáte, musíte ísť nakupovať. Tak skokom do základného menu, do predajne s prémiovými vozidlami, potom aj zabudnete, čo ste to chceli a aj tak tam beháte po značkách, žiadne filtre nastavovania tu nenájdete. Je to hlúpe, pričom stačilo zvoliť automatického pomocníka, ktorý by vám ponúkol typ vozidla vo vašej garáži, na ktorý máte, no nevlastníte ho, úpravy a zakupovania nových dielov by ste mohli robiť priamo v menu výbere trate (nie, musíte ísť do svojho domčeku a všetko si to odklikať tam) a... a podobných prkotín, ktoré vám otrávia čas strávený mimo virtuálneho volantu, nájdete mnoho. A celé sa to až nechutne dlho nahráva.

video //www.sme.sk/vp/17383/

Začneme pomaly uberať nohu z plynu a kydanie exkrementov na vyleštenú kapotu minimalizujeme. Ponuka pretekov je ohromujúca. Môžete sa postupne učiť základy precíznej jazdy vo virtuálnej autoškole a získavať tak nové a nové licencie. Nie je to až tak orgastická zábava, ale naučíte sa poriadne pracovať s vozidlom. Už klasikou môžeme nazvať A-Spec ponuku, v ktorej nájdete do piatich kategórií rozdelených deväť šampionátov. Nejde v nich o nejaké získavanie bodov, proste pretekáte preto, aby ste to všetko vyhrali. Žiadna sezóna, žiadna kariéra. Na jednu stranu škoda, pretože každý šampionát je úzko špecifikovaný buď na presne niektoré vozidlá alebo značku či rok výroby. Tým pádom sa dostávame síce k pestrosti, ktorú využijete... avšak preto, že musíte, hoci môžete mať svojho miláčika, na každú trať ho tu nevezmete. Ale na to máte arkádový mód alebo si len dáte jeden pretek na Nordschleife. Ako sme už spomínali, nové šampionáty si otvárate až s určitým levelom vašej postavy, navyše musíte mať vhodné vozidlo. Kde sa ukrýva chyba, sme sa už rozčuľovali. Pod ponukou B-Spec zas nájdete možnosť ovplyvňovania vami najatých virtuálnych jazdcov, robíte im akoby manažéra. Určujete ako sa majú správať na trati, pridelíte im vozidlo a podobne. No kosa narazí na kameň i tu. Už počas samotných pretekov sa budete čudovať, prečo vaši virtuálni sokovia jazdia raz celkom uveriteľne, inokedy akoby vás na trati ani nevideli. Nie sú v zástupe ako kačičky, snažia sa bojovať i medzi sebou, no často robia nezmyselné manévre, pričom platí, že pri kontakte s nimi si to väčšinou odnesiete vy a nie oni. A pokým neovládate vozidlo vy, robia sprostosti i vaši jazdci.

Príjemným a nenápadným prekvapením je tzv. Events ponuka, v ktorej nájdete akoby úlohy. Na rozdiel od A-Spec ponuky sa tu stretávate s odlišnými vozidlami – začínate s motokárami a už tu zistíte, že si jazda vyžaduje úplne odlišný prístup. Neskôr sa dostanete k NASCAR pretekom alebo si dokonca môžete vyskúšať rely, rôzne úlohy z anglického programu Top Gear na ich testovacom okruhu. Nechýbajú ani nesmierne dlhé a náročné preteky, pri ktorých sa musíte sústrediť dlhé desiatky minút. Tratí je požehnane a drvivú väčšinu ste už niekde videli, neprekvapia ani mestské okruhy. Výsledkom je ale jednoznačne ohromujúca ponuka, v ktorej sa skôr stratíte, než si vyberiete, čo by ste vôbec chceli skúsiť. Monštrózne rozmery neskutočne nafúknutej hry jednoducho musíte vidieť na vlastné oči a až potom pochopíte. Vtedy vám udrie do hlavy ten najdôležitejší fakt, vďaka ktorému odpustíte niektoré chyby. Nebudete ich ignorovať, neustále vás budú zdravo iritovať, no radšej sa necháte unášať samotnou jazdou.

Presne a výhradne o ňu ide. Jazda a pocity pri nej. V počiatočných fázach - kedy si odkrúžite zopár minút a padla - je to len pomalé prenikanie do tajov hry. Lenže neskôr sa dostane na dlhšie preteky, prípadne skutočné výzvy. Napríklad jazdu vo vozidlách spred 80. rokov. Všetci si môžu vybrať staršie Ferrari a podobné európske žihadlá, zatiaľ čo vy vyrazíte na trať so starým a ohromným Buickom Special ’62. Táto kravička je síce nemotorná, volantom môžete točiť ako o dušu a ide si to kadiaľ len chce, no keď dupnete na plyn, vystrelí ako raketa. Základom je naučiť sa ovládať vybrané vozidlo. Ak sa vám to podarí, je pôžitok z jazdy vďaka možným úpravám simulačného modelu priam dokonalý a vy sa plne sústredíte na každú zákrutu, pretože aj jedna chybička, jeden hlúpy vjazd na obrubník, vás môže dostať do šmyku a následnej strate dobrého umiestnenia. Jazdu si jednoducho užívate. Často len tak pre svoje potešenie opakujete niektoré eventy či šampionáty, makáte na sebe a... a ten ťažko opísateľný pocit, kedy sa za virtuálnym volantom cítite akoby v inom svete, je prítomný. Práve to stačí a všetko to, čo sme tu dnes na Gran Turismo 5 nakydali, prehliadnete.

Recenzia na Gran Turismo 5 sa vám môže zdať ako neuveriteľne negatívna a zbytočne ufrflaná. Poukázali sme na chyby, ktoré nám vadili a ktoré by bolo možné odstrániť, nebyť buď naivného snívania vývojárov či ich sľubov alebo proste zastaraného konceptu samotnej série. Gran Turismo 5 je výhradne o jazdení, širokých možnostiach, ktoré vám k tejto činnosti ponúkne a... znovu o tom jazdení. Konkurencia sa vybrala iným smerom, Gran Turismo 5 ostalo verné zabehaným princípom, v podstate nič nemení. Nás však skôr mrzia tie chybičky krásy, ktoré proste bijú do očí. Ale viete čo, ideme prevetrať niektorého z veteránov v našej virtuálnej garáži. To nám vždy spraví náladu. Gran Turismo totiž nikdy nebolo o búračkách či drsnom jazdení. O voľnosti a slobode. A nikdy nebude. Je to len o výslednom pocite z jazdy, ovládania vozidla. To zvláda na výbornú.