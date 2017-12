PRVÁ POMOC (8): Ako formátovať text vo Worde?

Ak chcete zmeniť formátovanie odseku vo vašom texte napísanom v MS Worde, umiestnite kurzor kdekoľvek do konkrétneho odseku a vyberte z menu Formát položku Odsek (Paragraph). Druhou možnosťou je kliknúť v odseku pravým tlačidlom myši a opäť zvoliť možnosť

12. jún 2002 o 22:29 PETER VALACH

Odsek.

Zobrazí sa vám dialógové okno a v prvej záložke Zarážky a medzery (Indents and Spacing) si môžete priamo nastaviť vzdialenosť textu od krajov a od predchádzajúceho či nasledujúceho odseku, odsadenie alebo predradenie prvého riadku, riadkovanie a, samozrejme, zarovnávanie: doľava, doprava, na stred alebo na oba okraje – podľa okraja. V malom okne v dolnej časti dialógu si môžete hneď prezrieť, ako bude zmenený odsek vyzerať, v samotnom texte sa zmena prejaví po odklepnutí OK.

A čo druhá záložka?

Možnosti v druhej záložke väčšina ľudí vôbec neobjaví, pritom ich využitie vám môže ušetriť množstvo času pri upravovaní textu.

Dôležité sú najmä horné štyri možnosti:

* Kontrola osamotených riadkov (Widow/Orphan Control) – zabraňuje, aby pri prechode na novú stranu ostal jediný riadok osamotený na začiatku alebo na konci strany, čo je typografická chyba;

* Zviazať riadky dohromady (Keep lines together) – vôbec nedovolí rozdeliť odsek na viac strán – odporúčame používať, iba keď je to naozaj nutné a iba pre kratšie odseky, inak vám môžu ostať na konci stránky veľké prázdne miesta;

* Zviazať s nasledujúcim (Keep with next) – nedovolí rozdelenie strany medzi aktuálnym a nasledujúcim odsekom;

* Zlom strany pred odsekom (Page break before) – odsek sa bude začínať na novej strane – veľmi užitočná funkcia, ušetrí vám vkladanie zlomu strany (miesto, od ktorého sa bude začínať nová strana) ručne.

Ako vložiť zlom strany ručne?

Bežnejším spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa určitý text začínal už na novej strane, je vložiť zlom strany cez menu Vložiť (Insert) – Prerušenie (Page break). Tu stačí vybrať Zlom strany (Page break). Inou možnosťou je stlačiť kombináciu kláves CTRL+Break. Ak potrebujete upraviť váš dokument, aby sa začínali napríklad kapitoly vždy na novej stránke, nikdy to nerobte pridávaním prázdnych riadkov a posúvaním textu medzerami, ale vždy použite zlom strany. Inak budete musieť dokument znova upravovať po každej jeho zmene.

Ako zmeniť písmo?

Na to slúži položka Písmo (Font) v menu Formát. Tu vykonané zmeny sa však neprejavia v celom odseku, iba na označenom texte. Konkrétne nastavenia sú dostatočne pochopiteľné, stačí si ich vyskúšať.

