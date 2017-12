Wikipédia obstála aj pred Britannicou

Beckham z Číny alebo Blair uznávajúci Hitlera. To sú jedny z chýb, ktoré sa na Wikipédii objavili. Napriek tomu sa projekt považuje za jeden z najväčších triumfov internetu. V sobotu bude mať presne 10 rokov.

Najväčšia encyklopédia na svete, ako jej s radosťou hovorí jej zakladateľ Jimmy Wales, oslavuje desiate výročie. Hoci dnes pravidelne obsadzuje rebríčky najnavštevovanejších webov na svete, začínala len s niekoľkými editormi. Jej úspech však nepramení len v množstve informácií, ktoré ponúka.

Na začiatku celého projektu stál Jimmy Wales a internet. Ten prvý chcel založiť nízkonákladový projekt, ten druhý mu k tomu dopomohol. Umožnil totiž spojiť desiatky dobrovoľníkov, ktorí projektu venovali svoj čas a najmä vedomosti. Tie mali pre Walesa vyššiu hodnotu ako peniaze.

Rýchlosť, s ktorou Wikipédia dosiahla dvesto článkov za prvý mesiac, jej možno predurčil aj názov.

Vznikol podľa autobusov Wiki-Wiki na letisku na havajskom Honolulu. V preklade pôvodných obyvateľov znamenajú rýchly. A z dvesto článkov bolo za rok 20-tisíc.

Wikipédia od začiatku pracovala na základe programu, ktorý dovoľoval aj človeku málo zdatnému v práci s počítačom uverejniť vlastný text. Problém však od začiatku spočíval v presnosti obsahu.

Keď však americký časopis Nature v roku 2005 podrobil Wikipédiu s uznávanou encyklopédiou Britannica testu, kritika Walesovho projektu na chvíľu stíchla. Test totiž preukázal, že Wikipédia je vo svojom obsahu podobne presná ako Britannica.

„Ľudia do Wikipédie píšu len to, čo ich zaujíma. Tony Blair dostal len toľko priestoru ako stupídny televízny seriál,“ pohoršoval sa šéfredaktor encyklopédie Britannica Dale Hoiberg.

To je však dôsledkom faktu, že Wikipédia od svojho začiatku podcenila úlohu odborníkov. Pretože kým experti nemajú v projekte žiadne významnejšie postavenie, do článkov zasahuje množstvo neodborníkov. A encyklopédia potom ponúka kvalitatívne odlišné texty.

„Najväčším problémom Wikipédie preto zostáva jej nevyrovnaná kvalita. Platí to nielen pre jednotlivé témy - moderná pop-music je spracovaná rádovo kvalitnejšie a obšírnejšie, ako povedzme stredoveké umenie alebo fyzika - ale najmä pre jazykové verzie,“ hovorí Tomáš Bella, odborník na nové média v NextBig.

Podľa neho pri jazykoch, ako je slovenčina, počet editorov nie je dostatočný na to, aby bolo zaručené, že ak niekto zanesie do Wikipédie chybu, bude naozaj veľmi rýchlo objavená a opravená.

Okrem kritikov čelila encyklopédia aj útokom kybervandalov. Tí sa radi predbiehali v dotváraní životov známych osobností. Podľa Wikipédie Robbie Williams napríklad jedol domáce zvieratá alebo Tony Blair uctieval Hitlera. Lepšie na tom nebol ani David Beckham, ktorý pochádzal z Číny a jeho deň narodenia siahal do 18. storočia.

Wikipédia pre podobné prípady zaviedla radikálne zmeny. Uzavrela články o žijúcich osobnostiach, do ktorých majú prístup už len zakladajúci editori. Tak zrušila roky platnú encyklopedickú rovnosť medzi užívateľmi, ktorých rozdelila na začiatočníkov a skúsených.

„Nechceme, aby naše články svedčili o tom, že sme skupina šialencov a celé toto je úplný odpad. Inštitúcia s takým rozsahom ako Wikipédia musí byť za svoje kroky zodpovedná,“ obhajoval nové opatrenia Wales.

Napriek dlhodobým snahám zostáva pre Wikipédiu naďalej kľúčová reputácia a spoľahlivosť.

Veď ktorý užívateľ by uveril, že sudca v procese Chodorkovského je naozaj „prostitútkou v sukni, ktorá ponúka svoju česť a svedomie za 30 strieborných“.

Na špici nemusí vydržať večne. Je tu Quora

Obľúbená internetová encyklopédia môže mať problémy s popularitou aj peniazmi.

BRATISLAVA. Aj keď sa zdá, že Wikipédia so svojím piatym miesto v rebríčku najnavštevovanejších webov má vyhrané, v budúcnosti sa môžu objaviť služby, ktoré jej miesto ohrozia.

Pre Wikipédiu budú najväčšou konkurenciou služby, ktoré ponúkajú nielen encyklopedické prvky. „Momentálne je nádejným kandidátom Quora.com, ktorá užívateľom umožňuje položiť vlastnú otázku a do odpovede zapojí okruh priateľov,“ hovorí odborník na nové médiá Tomáš Bella. Podľa neho jej popularita rýchlo rastie a v budúcnosti by mohla predbehnúť aj Wikipédiu.

Okrem konkurenčných služieb by v budúcnosti mohol predstavovať problém aj systém financovania. „Ak bude vo svete pokračovať uťahovanie opaskov najmä medzi mladými, napríklad v podobe spoplatnenia vysokých škôl, mohlo by to Wikipédiu ohroziť,“ hovorí Braňo Ondrášik z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Wikipédiu totiž netvorí len obsah a ľudia, ktorí na nej pracujú. „Sú to aj servery, siete, počítače a softvér,“ dodáva Ondrášik.

Denisa Ballová