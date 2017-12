WikiLeaks zrýchli zverejňovanie uniknutých dokumentov

Internetový portál WikiLeaks zrýchli zverejňovanie tajných dokumentov, oznámil v utorok jeho zakladateľ a šéf Julian Assange s prísľubom, že prinesie ďalšie odhalenia založené najmä na hromadnom úniku americkej diplomatickej korešpondencie.

12. jan 2011 o 11:53 (sita)

Tridsaťdeväťročný Assange to povedal novinárom pred súdom v Londýne, kde sa zúčastnil na pojednávaní v prípade jeho boja proti jeho vydaniu do Švédska. Tam je hľadaný v súvislosti s prípadom znásilnenia.

Zintenzívňujeme naše zverejňovanie pre záležitosti týkajúce sa Cablegate a ďalšie materiály sa začnú objavovať "prostredníctvom našich partnerov z novín po celom svete - prostredníctvom veľkých a malých novín a niektorých ľudskoprávnych organizácií", povedal Assange. Bližšie to však nevysvetlil.

Julian Assange je zakladateľom kontroverzného portálu WikiLeaks, ktorý októbri zverejnil tajné americké dokumenty o vojne v Afganistane, kým v novembri ponúkol verejnosti tajné dokumenty americkej diplomacie. Krátko na to vydalo Švédsko na jeho osobu medzinárodný zatykač pre obvinenia zo sexuálnych trestných činov. Assange sa rozhodol sám odovzdať do rúk britskej polície a na Britských ostrovoch bojovať proti vydaniu do Švédska, odkiaľ mu podľa jeho slov hrozí vydanie do USA. Američania totiž s veľkou nevôľou reagovali na zverejnenie chúlostivých depeší svojich diplomatov. WikiLeaks totiž odhalil hodnotiace správy veľvyslancov USA, ktorí sa bez rozpakov vyjadrovali o mnohých svetových a predovšetkým európskych lídroch.