Chorvátsko bude mať svoju verziu WikiLeaks

Chorvátsky kriminológ a bývalý prezidentský kandidát plánuje na webe zverejňovať chúlostivé informácie.

11. jan 2011 o 12:40 TASR

ZÁHREB. Kriminológ Dean Golubič (27), ktorý v roku 2009 kandidoval v prezidentských voľbách, by v Chorvátsku chcel sprevádzkovať webovú stránku v štýle WikiLeaks. Už o týždeň by na stránke www.wikileaks.hr chcel začať so zverejňovaním chúlostivých informácií.

Podľa Golubiča by medzi nimi mali byť aj dokumenty o niekdajšom chorvátskom premiérovi Ivovi Sanaderovi, zadržanom na sklonku minulého roka na základe medzinárodného zatykača v Rakúsku a jeho spolupracovníkoch.

Dean Golubič, ktorý bol najmladším kandidátom v chorvátskych prezidentských voľbách, sa rozišiel s vládnou stranou Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) a založil vlastný politický subjekt Národní demokrati (ND). Práve preto sa nechce porovnávať so zakladateľom WikiLeaks Julianom Assangeom, ktorý nemá politickú minulosť.

Na prevádzke webovej stránky by sa malo podieľať celkove 18 spolupracovníkov nielen z Chorvátska, ale aj Švajčiarska a USA, jej financovanie by mali zabezpečiť príspevky občanov, uviedli záhrebské noviny Večernji list.