Nové tablety si radšej ešte nekupujte

Výrobcovia sa snažia rýchlo dohnať iPad. Uponáhľané výrobky mu zatiaľ konkurovať nemôžu.

12. jan 2011 o 0:00 Jan Kužník, Václav Nývlt, Technet.cz

Na kvalitnú alternatívu k iPadu si treba ešte pár mesiacov počkať.

LAS VEGAS. Výstavisko je ich plné. Narazíte na nich v stánkoch aj tých najzastrčenejších firiem z čínskej dediny. Tablety. Čarujú s nimi výrobcovia i novinári. Na najväčšej elektronickej výstave na svete CES sa ich predstavuje vyše 80. Väčšina nestojí za nič.

Na prvý pohľad vyzerajú lákavo. Veľká obrazovka s hromadou ikoniek, ploché telo. Keď ich však vezmete do ruky, zistíte, že sú to väčšinou ťažké a nekvalitne vylisované výrobky s veľmi zlým displejom, pomalou reakciou na dotyky a celkovo mizernou ovládateľnosťou.

Práve také tablety zaplavili výstavisko tohtoročného CES. Nájsť medzi nimi aspoň pár kvalitných nebola ľahká úloha.

Všetci chcú tablety, ale nikto ich nevie vyrobiť

Apple svojím iPadom vlani rozpútal celosvetovú „tabletomániu“. Konkurenčný Microsoft dokonca donútil predstaviť tablet s operačným systémom Windows ešte skôr, než sa iPad objavil na trhu.

Stalo sa tak na veľtrhu CES 2010 počas úvodnej reči Steva Ballmera. Je zaujímavé, že dodnes nie je žiadny poriadny tablet s Windows na trhu. Je to i tým, že nové mobilné Windows ešte nie sú hotové.

Podobne sú na tom i ostatní výrobcovia s jedinou čestnou výnimkou Samsungom a jeho Galaxy Tabom. Oproti Apple je pozadu aj Google. Jeho operačný systém Android 3.0 Honeycomb pre tablety predstavili až na na tohoročnom CES.

Ostatné tablety využívajú staršiu verziu Androidu, ktorá je primárne určená pre menšie obrazovky smartphonov a nie pre sedem alebo až desaťpalcové tablety. Apple s iPadom medzitým ovládol viac než dve tretiny trhu.

Množstvo konkurenčných tabletov je impozantné. Lenže ich výrobcovia väčšinou uplatňujú metódu: vyrobíme „veľký mobil“ s dotykovým displejom a vrazíme doň Android.

Možno k tomu ešte otvoríme nejaký on-line obchod na aplikácie a budeme ryžovať. Výsledok podľa toho vyzerá. Ukážkou nevydareného tabletu môže byť Toshiba a jej Folio. Nesledovateľný displej so zlým ohlasom, nedostatok aplikácií a vysoká hmotnosť zhadzujú inak celkom dobrý výrobok.

Ďalší z tabletov Coby Kyros ponúka netradičný sedem i osempalcový variant. Vnútri je vždy 1 GHz procesor Cortex A8 a operačný systém Android 2.3. Výrobca sľubuje prehrávanie HD videa, ale už veľkosť úložného priestoru (4GB) ukazuje, že to nebude žiadna sláva.

Navyše pomalosť systému sme si mali možnosť vyskúšať. „Samozrejmosťou“ je proprietárny „obchod“ s aplikáciami. Takmer zhodne sú na tom i ostatné „noname“ tablety, ktoré tvoria väčšinu zo sľubovaných osemdesiatich noviniek, ktoré vraj mali iPad v tomto roku zosadiť z trónu.

Časť výrobcov ukazovala svoje tablety s odlepujúcim sa displejom FOTO – iDNES.cz - JAN KUŽNÍK

Nádejných noviniek je pár

S konkurenciou iPadu by to však nemuselo byť také zlé. Android 3.0 je na svete a na CESe bol predstavený i prvý tablet, ktorý ho využíva. Je to Motorola Xoom.

Problém je v tom, že v stánku firmy bol vidieť len polofunkčný prototyp, na ktorom bežali videa ukazujúce, ako svižne bude tablet fungovať.

Aká bude skutočnosť, zatiaľ vie zrejme len výrobca. Napokon aspoň vyrobené to vyzerá veľmi dobre. V podstate kopíruje iPad s tým rozdielom, že hlavný konektor je na dlhšej strane výrobku a displej je širokouhlý.

Reklamné video pre Xoom od Motoroly

Ide to aj bez Androidu

PlayBook od BlackBerry predstavil výrobca už vlani v septembri. Na CESe bol oň obrovský záujem. Podľa krátkych skúseností bude patriť k špičkovým tabletom.

Playbook je v záplave tabletov jediný, ktorý nepoužíva Android – ponúka vlastný systém BlackBerry. Vývojoví pracovníci si dali záležať i na užívateľskom rozhraní, ktoré je veľmi intuitívne a pritom nekopíruje ani Android, ani Apple.

Treťou nádejnou novinkou je IdeaPad U1 od Lenova. Notebook krížený s tabletom predstavila firma na CESe už vlani. Zatiaľ čo notebooková časť pracuje na Windows 7, samotný tablet, ktorému Lenovo hovorí LePad Slate, poháňa Android.

Pokiaľ zlatá horúčka výrobcov prinesie niečo dobrého, bude to tlak na cenu. Už dnes sú niektoré „tablety“ inzerované za 160 dolárov (približne 125 eur). Naozaj kvalitné tablety však budú drahšie.