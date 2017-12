Rakúsky JoWooD krváca

11. jan 2011 o 15:30 Ján Kordoš

Bankrotujúca spoločnosť sa snaží udržať medzi živými zubami a nechtami. Zostáva jej 90 dní na to, aby sa s investormi dohodli na urovnaní záväzkov, inak ju čaká koniec. S dlhmi sa JoWooD trápi už niekoľko rokov a podľa zástupcov je hlavným dôvodom nevyplatenie ziskov od bývalých nemeckých partnerov z Koch Media vo výške 6.4 milióna dolárov. Finančné problémy JoWooDu sa ťahajú už k vydaniu Gothicu 3, ktorý bol uvedený na trh predčasne. Chybami prelezená hra si zlízla u kritikov a vlažnejšie predaje nepomohli ani vzťahom medzi pôvodnými tvorcami celej série (Piranha Bytes) a JoWooDom, čo vyústilo do rozchodu týchto partnerov.

Licencia na Gothic ostala JoWoodu, v Piranha Bytes sa pustili do nového RPG a dočkali sme sa hry Risen. Nádeje JoWooDu boli automaticky vkladané do štvrtého Gothicu (pracoval na ňom vývojársky tím Spellbound), avšak hra príliš nepresvedčila ani recenzentov, ani hráčov. Predaje síce nie sú biedne, stále však slabšie, než JoWooD očakával. Ako JoWooD dopadne, sa dozvieme o niekoľko týždňov, veľké nádeje mu ale žiaľ nedávame. Medzi ďalšie známe značky, ktoré JoWooD vyprodukoval patrí Giant séria (Industry Giant, Transport Giant, Hotel Giant...), Neighbours from the Hell séria, SpellForce séria, AquaNox séria či The Guild 2.

Zdroj: Shacknews