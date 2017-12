Nový Silent Hill: Downpour od českých vývojárov vykladá karty na stôl

11. jan 2011 o 12:00 Ján Kordoš

Nových informácií sa neobjavilo mnoho, tak si len zopakujeme, že tentoraz budeme sledovať príbeh odsúdenca Murphyho Pendletona, ktorému sa podarí po nehode uniknúť z väzenského vozidla. Policajti ho doslova naženú do mestečka Silent Hill a Murphy až neskôr zistí, že by dopadol omnoho lepšie, keby sa pravidelne zohýbal po mydlo v sprchách. O to viac si však užijeme my v hre.

Jednou z noviniek bude možnosť využitia obrovského množstva predmetov ako zbraní, pričom každá z nich sa bude postupne ničiť a dôjde k jej totálnemu rozpadnutiu. Poznáme to z Dead Rising. Taktiež bude možné z nepríjemných bojov jednoducho zdupkať, pretože súboje budú o čosi náročnejšie. Výraznou obmenou by mali prejsť logické hádanky. Síce neveríme na rozmanitosť a originalitu, no hľadanie kľúčov už predsa len nepatrí k tomu, čo nás rozpáli. Dôležitou súčasťou hry sa stane voda, ktorá nám pripraví nejednu nepríjemnú situáciu. Bežne ju totiž nevidíme len tak si tiecť. Po plafóne.

Viac informácii sa dozvieme čoskoro a podľa týchto čriepkov sa pomaličky môžeme začať tešiť. Uvidíme ako si naši českí bratia s týmto sústom poradia. Silent Hill: Downpour sa objaví koncom tohto roku na konzolách Xbox 360 a Playstation 3.

video //www.sme.sk/vp/16319/

Zdroj: Shacknews