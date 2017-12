Na Slovensku vlani cez internet nakupovalo 94 % jeho používateľov

Minulý rok nakúpilo na Slovensku tovar alebo služby cez internet 94 % jeho používateľov.

11. jan 2011 o 12:25 SITA

BRATISLAVA 11. januára (SITA) - Až 27 % Slovákov na internete nakupovalo elektroniku, nasledovali knihy, ktoré kúpilo 10 % užívateľov, oblečenie si vybralo 9 % používateľov internetu, bielu techniku 7 % a kozmetiku 6 %. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v závere minulého roka realizoval portál pre porovnávanie cien www.heureka.sk na vzorke 3 tisíc respondentov. "Takmer 22 % Slovákov minulo vlani v internetových obchodoch od 201 do 400 eur a ďalších 19 % od 401 do 800 eur. Viac ako 800 eur použilo na nákup produktov 17 % respondentov,“ uviedol projektový manažér portálu Tomáš Hodboď.

Najčastejším spôsobom úhrady za nakúpený tovar bola podľa Hodboďa so 43 % platba na dobierku. Nasledoval bankový prevod s 26 %, platba kartou, ktorú využilo 10 % Slovákov a takmer 7 % opýtaných zaplatilo za tovar v sídle internetového obchodu. Zhodne po 4 % respondentov uviedlo ako spôsob úhrady splátkový kalendár, platbu cez mikroplatobné systémy, ako aj bankami poskytovanú službu platobných tlačidiel.

Rovnaký prieskum uskutočnil portál heureka.cz aj v Českej republike, kde sa ho zúčastnilo 15 tisíc respondentov. V Čechách nakúpilo tovar alebo služby cez internet 96 % používateľov, čo je o 2 % viac ako na Slovensku. Česi nakupovali podobné tovary ako Slováci s výnimkou kozmetiky, ktorú nahradil detský tovar.