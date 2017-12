Vedci sa sporia, či riešiť jasnovidectvo

Vedecký magazín chce uverejniť štúdiu o mimozmyslovom vnímaní. Medzi vedcami to vyvolalo zdesenie.

11. jan 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Jasnovidectvo patrilo do rozprávok. Bude patriť do vedy?(Zdroj: ABC News)

BRATISLAVA. Hra na egyptskú kráľovnú, ktorou ste vraj boli v minulom živote. Vyvolávanie duchov kdesi na večierku. Sústredené hľadenie na lyžičku, až kým sa neohne. Veštenie budúcnosti, ktorá sa zatiaľ neodohrala a možno ani nikdy neodohrá.

Aj takto môžu vyzerať parapsychologické fenomény, ktorým množstvo ľudí verí. V serióznej vede však nemali miesto. A ak aj áno, tak len vo forme výsmechu.

Ústupok k tvrdeniam založeným na poverách sa rozhodol urobiť odborný magazín Journal of Personality and Social Psychology.

Časopis americkej asociácie psychológov plánuje uverejniť štúdiu Daryla Bema z newyorskej Cornellovej univerzity. Hovorí v nej o schopnosti odhadnúť budúce udalosti. Vo vedeckej komunite to vyvolalo zdesenie a rozpaky.

Astronaut aj podfuky

Takzvané štúdium mimozmyslového vnímania, ktoré zahŕňa telepatiu, jasnovidectvo či „cesty späť“, je staré takmer stopäťdesiat rokov.

S podobnými fenoménmi sa rôzni dobrodruhovia začali zaoberať v druhej polovici 19. storočia. Vtedy sa skúmaním parapsychologických javov zaoberali aj vedci.

Časom sa však ukázalo, že takéto predmety výskumu do serióznej vedy nepatria.

Nedajú sa totiž overiť ani preukázateľne a opakovateľne dokázať experimentom. Viacero takzvaných „vedeckých“ dôkazov parapsychológie bolo v minulosti navyše podozrivých z podvodu, kde „výskumníci“ účelovo menili výsledky svojich zistení.

Do overovania existencie mimozmyslového vnímania sa pritom v 70. rokoch zapojil aj americký astronaut Edgar D. Mitchell, ktorý sa potajme na palube Apolla 14 sústredil na rôzne symboly a značky.

„Príjemcovia“ na Zemi mali povedať, na čo myslí. Ich experiment sa skončil bez väčšieho úspechu.

Odpor vedcov

Profesor Bem však počas svojho približne desaťročného výskumu pracoval asi s tisíckou dobrovoľníkov. Deväť experimentov podľa neho naznačuje, že niečo ako mimozmyslové vnímanie by mohlo jestvovať.

„Ak sa pozriem na vlastné dáta a ďalšie výskumy mimozmyslového vnímania, tak myslím, že môžem byť označený za niekoho, kto teraz verí, že tam čosi je,“ povedal psychológ pre ABC News.

Bem sa počas kariéry venoval štandardnému psychologickému výskumu. Nedávno však odišiel do dôchodku a povedal, že mimozmyslovému vnímaniu sa chce venovať len pre zábavu. Napriek tomu poslal výsledky svojho výskumu do odborného magazínu.

Tam prešli štandardným recenzným procesom, text posudzovali štyria odborníci. Editor magazínu a profesor na Coloradskej univerzite Charles Judd preto budúce uverejnenie bráni. „Nie je mojou úlohou určovať, ktoré hypotézy sú dobré a ktoré zlé,“ komentoval rozhodnutie odborného magazínu.

Ak štúdia úspešne prešla štandardným procesom, mala by byť podľa neho uverejnená. „Posudzovatelia povedali, že výskum bol vykonaný korektne,“ dodal Judd. Aj keď výsledky sú kontroverzné a sám s nimi nesúhlasí.

Nie všetci vedci sú však podobne tolerantní. „Je to šialenstvo, číre šialenstvo,“ napísal emeritný profesor psychológie Ray Hyman z Oregonskej univerzity pre denník New York Times. „Myslím, že to spôsobí celému tomuto odboru iba problémy.“

Ďalší odborníci si myslia, že ak možno korektne tvrdiť Bemove názory, potom nie je čosi v poriadku so samotnými vedeckými metódami.