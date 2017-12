Český Telecom prečísluje o 101 dní všetky telefónne stanice

Praha 12.júna (TASR) - Český Telecom sa pripravuje na celoplošné prečíslovanie všetkých 3,8 milióna telefónnych staníc. Dôjde k tomu o 101 dní, teda v noci z 21. na 22. septembra 2002. Na 3 hodiny tak bude prevádzka v telefónnej sieti Českého Telecomu prerušená, s výnimkou tiesňových volaní.

Český Telecom pristupuje k prečíslovaniu na 9-miestne telefónne čísla na základe rozhodnutia Českého telekomunikačného úradu. Cieľom tohto opatrenia je však zladenie so štandardami EÚ. K dnešnému vlastnému telefónnemu číslu pribudne takzvaná volačka, ktorá na rozdiel od súčasnosti nebude začínať nulou. Jej číslo sa vo väčšine prípadov zmení a bude pevnou súčasťou telefónneho čísla aj pri miestnych volaniach.

Ako dnes na tlačovej konferencii v Prahe uviedla výkonná riaditeľka Českého Telecomu pre prečíslovanie Dana Dvořáková, pre užívateľov telefónnych staníc by to malo znamenať zlacnenie, pretože telefónne obvody sa zväčšia a hovorné bude účtované na väčšom území. Neplatí to však pre mesto Prahu, ktoré ako jediné v ČR žiadne zväčšenie obvodu nezíska. Z dnešných 150 telefónnych uzlových obvodov vznikne v septembri 14, čo kopíruje rozdelenie republiky na kraje.

V pevnej sieti budú telefónne čísla začínať číslami 2, 3, 4 a 5. Čísla 6, 7, 8 a 9 budú vyhradené pre mobilné siete, internet a služby so zvláštnou tarifou.

Volania z ČR do zahraničia nebudú znamenať žiadnu zmenu. Pri telefonovaní zo zahraničia do ČR bude potrebné zvoliť číslo ČR, teda 00 420 a nové 9-miestne národné číslo. V prípade vytočenia starého čísla Český Telecom zabezpečí službu, ktorá volajúcemu zahlási nové platné číslo.

Reklamná kampaň, spojená s informovaním o zmenách telefónnych čísel, bude Český Telecom stáť 30 miliónov Kč, celkové náklady na prečíslovanie sa pohybujú v stovkách miliónov až miliardách českých korún.

