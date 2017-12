Britské sťahovavé vtáky sú už aj na internete

12. jún 2002 o 16:46 © TASR 2002

Londýn 12. júna (TASR) - Milovníci vtákov, a obzvlášť tých sťahovavých, môžu odteraz pozorovať svojich miláčikov aj z tepla domova. Stačí ak sa pripoja na oficiálnu stránku Britskej spoločnosti pre divo žijúce vtáctvo a mokriny (WWT) na adrese www.wwt.org.uk/brent.

Šiestim divým husiam boli pripevnené miniatúrne satelitné vysielačky, ktoré budú priebežne sprostredkúvať ich letovú pozíciu na 7000 km dlhej ceste z Írska až do kanadských arktických oblastí.

Sťahovavé vtáctvo nemôže letieť bez prestávky a preto je obzvlášť dôležitá otázka poznania ich stanovísk, na ktorých vždy krátko odpočívajú a ktorých existencia je pre divé husi nevyhnutná. Výsledky pozorovania by mali významne prispieť práve k poznaniu takýchto stanovísk, ktoré by možno potrebovali zvýšenú ochranu. Ide častokrát aj o malé ostrovčeky, ktoré však napríklad výstavbou veterných elektrární strácajú pre vtákov svoju príťažlivosť.

Svoju každoročnú púť začali skúmané husi v apríli v Severnom Írsku a medzipristátie mali na Islande, kde im pripevnili spomenuté vysielačky. V Kanade by mali podľa predpokladov ostať až do septembra, kedy by sa mali postupne vrátiť domov na prezimovanie. Kanadské oblasti každoročne využívajú na párenie.