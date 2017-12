Orange: Obnova kreditu Primy aj cez internet

Orange od 13. júna 2002 sprevádzkovala službu umožňujúcu majiteľom predplatenej služby Prima obnoviť svoj kredit už aj prostredníctvom internetu.

12. jún 2002 o 15:19 tlačová správa

Okrem toho si do 31. augusta 2002 môžu všetci záujemcovia aktivovať službu Prima roaming za zvýhodnený aktivačný poplatok 20 Sk s DPH.

Obnova kreditu prostredníctvom internetu je prístupná na internetovej stránke www.orange.sk/obnovakreditu. Obnoviť svoj kredit prostredníctvom internetu môžu zákazníci, ktorí využívajú internetbanking vo vybraných slovenských bankách. V súčasnosti je obnova kreditu cez internet prístupná pre klientov Tatra banky a banky Eliot. Pre obnovu kreditu stačí zadať telefónne číslo karty a vybrať jednu z ponúkaných súm obnovy (200, 300, 400, 500, 700, 1 000, 1 200, 1 500, 1 700, 2 000 Sk). Zákazník získava pri každej obnove bonus vo výške 7 % z hodnoty obnovy kreditu. Služba je prístupná kdekoľvek na svete 24 hodín denne a sedem dní v týždni. O úspešnom navýšení kreditu, ktoré sa vykoná okamžite, je užívateľ informovaný SMS správou.

Pre všetkých užívateľov predplatenej služby Prima, ktorí nechcú zostať počas dovolenky v zahraničí bez spojenia so svojimi najbližšími, prináša Orange Slovensko ďalšiu novinku – až do 31. augusta 2002 si môžu aktivovať službu Prima roaming za jednorazový zvýhodnený aktivačný poplatok 20 Sk s DPH. Okrem zvýhodneného aktivačného poplatku všetci užívatelia, ktorí pošlú z roamingu aspoň 10 SMS správ, budú automaticky zaradení do mesačného žrebovania. Každý mesiac 30 užívateľov služby Prima získa kredit vo výške 100 Sk zdarma. A navyše traja užívatelia, ktorí pošlú najviac SMS správ z roamingu, získajú 30. augusta 2002 spiatočný autobusový lístok do jednej z vybraných európskych destinácií (Praha, Londýn, Mníchov, Stuttgart, Viedeň, Kolín, Dortmund, Paríž, Zürich, Hamburg, Györ, Ženeva, Salzburg, Miláno).

Služba Prima roaming umožňuje užívateľom volať a prijímať hovory, či posielať a prijímať SMS správy v zahraničí. Službu možno aktivovať zaslaním SMS správy v tvare ROAM A na číslo 444 alebo zavolaním na bezplatné číslo Prima menu 444. Ak sa užívateľ vráti zo zahraničia, môže si bezplatne aktivovať Hlasovú odkazovú službu, ktorú má počas aktívnej služby Prima roaming zrušenú. Každá ďalšia aktivácia služby Prima roaming je bezplatná. Užívateľ môže prijímať hovory, posielať a prijímať SMS správy v sieti všetkých roamingových partnerov spoločnosti Orange Slovensko. V súčasnosti môže užívateľ služby Prima roaming volať z Maďarska, Belgicka, Francúzska, Rumunska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Holandska, Chorvátska, Nemecka, ako aj Grécka.