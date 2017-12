Orange: Sekundová tarifikácia pri hovoroch do zahraničia

Orange prináša od 13. júna 2002 pre svojich zákazníkov sekundovú tarifikáciu na všetky hovory do zahraničia.

12. jún 2002 o 15:14 tlačová správa

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., prináša od 13. júna 2002 ako prvý mobilný operátor na Slovensku pre svojich zákazníkov sekundovú tarifikáciu na všetky hovory do zahraničia. Sekundová tarifikácia od prvej sekundy hovoru sa bude vzťahovať na Medzinárodné hovory ako aj Medzinárodnú linku G1.

Sekundovú tarifikáciu medzinárodných hovorov môžu využívať všetci zákazníci s mesačným užívateľským programom ako aj s predplatenou službou Prima. Výhodné tarify pre medzinárodné volania nerozlišujú silnú a slabú prevádzku, zákazník volá kedykoľvek za výhodnú jednotnú tarifu, bez ohľadu na to, či telefonuje do pevných alebo mobilných sietí v zahraničí. Krajiny sú rozdelené do štyroch zón podľa ceny za volanie do príslušnej krajiny. Služby Medzinárodné hovory a Medzinárodná linka G1 môžu všetci zákazníci spoločnosti Orange Slovensko využívať bez mesačného či aktivačného poplatku.