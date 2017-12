Digitálne vysielanie tento rok prinesie viac staníc

V súčasnosti je digitálny terestriálny signál DVB-T dostupný už pre približne 94 percent obyvateľov Slovenska. Pritom deväť obcí v okolí Veľkého Krtíša je od novembra minulého roka už iba "digitálnymi" obcami.

8. jan 2011 o 18:55 SITA

V súčasnosti je digitálny terestriálny signál DVB-T dostupný už pre približne 94 percent obyvateľov Slovenska. Pritom deväť obcí v okolí Veľkého Krtíša je od novembra minulého roka už iba "digitálnymi" obcami.

BRATISLAVA. Rozširovanie digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T) v tomto roku bude pre divákov na väčšine územia Slovenska znamenať možnosť sledovať prostredníctvom bežnej TV antény viac programov.

Pre agentúru SITA to uviedol Michal Šuran, marketingový manažér spoločnosti Towercom, a.s., ktorá u nás zabezpečuje pokrytie analógovým a digitálnym televíznym a rozhlasovým signálom. V rozšírenej programovej televíznej ponuke cez druhý, tzv. komerčný multiplex a tretí - verejnoprávny multiplex je podľa Šurana aktuálne sedem staníc - STV1, STV2, STV3, TV JOJ, TV Markíza, TV Doma a JOJ Plus.

Momentálne sú v najviac dostupnom prvom multiplexe v ponuke štyri stanice. "Samozrejme, tieto aj ďalšie výhody DVB-T sú divákom dostupné bez mesačných poplatkov a bez akejkoľvek viazanosti," zdôraznil Šuran.

"To znamená analógové terestriálne vysielanie z lokálneho vysielača bolo vypnuté a divákom je k dispozícii iba digitálne terestriálne vysielanie, okrem iných možností príjmu TV signálu v danej lokalite."

Ďalšie rozširovanie pokrytia signálom DVB-T umožní podľa Šurana až uvoľnenie frekvencií, ktoré nastane po vypnutí analógového terestriálneho vysielania. Vypínanie analógového vysielania na vysielačoch veľkého výkonu, ktoré bude znamenať uvoľnenie frekvencií pre ďalšie rozširovanie DVB-T, je naplánované na druhý štvrťrok 2011.

Prechod z analógového vysielania na digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T) sa zavŕši v prvej polovici tohto roka a bude sa týkať väčšiny obyvateľov Slovenska. Do 30. júna je totiž naplánované vybudovanie celej siete vysielačov DVB-T.

Prechod na DVB-T sa priamo dotkne tých, čo prijímajú signál cez klasickú televíznu anténu, teda nie tých, čo prijímajú signál cez satelit, majú káblovú televíziu alebo prijímajú televízny signál cez telekomunikačné siete (IPTV). Digitálne vysielanie im prinesie obraz v lepšej kvalite, bez známych snežení či šumení.

Umožní tiež prijímať väčšie množstvo programov a v budúcnosti aj nové služby, aplikácie ako sú rozhlasové programy, superteletext, elektronický programový sprievodca, multimediálne služby a služby pre mobilný televízny príjem.

Pokiaľ majitelia televíznych antén nebudú mať v budúcnosti digitálny televízny prijímač alebo set-top-box, po roku 2012 nebudú môcť sledovať žiadnu televíznu stanicu. Pre tých, čo sa to týka, no sú sociálne odkázaní a nemajú preto zvyšné peniaze na kúpu set-top-boxu, pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotáciu na kúpu potrebných zariadení. Predbežne by mohla byť vo výške 20 eur. Pritom najlacnejší set-top-box sa dá kúpiť už za približne 20 eur.

Na digitálne vysielanie musíme prejsť do konca roku 2012. Podrobné informácie sú dostupné aj na webstránke kampane o prechode na DVB-T - http://www.digimedia.sk. Na otázky tiež počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 odpovedia na bezplatnej telefonickej infolinke na čísle: 0800 168 500 a tiež písomne na e-mailovej adrese: info@digimedia.sk. Informačná kampaň sa vedie aj v spolupráci so starostami miest a obcí, regionálnymi médiami, objaví sa v televízii aj v rozhlase. Informácie by sa mali dostať do každej domácnosti.