Samsung investuje do ekologických technológií 23 miliárd dolárov

Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics Co Ltd, ktorá je najväčším výrobcom pamäťových čipov a plochých obrazoviek, chce do roku 2020 investovať do ekologických technológií 23 mld. USD.

7. jan 2011 o 11:03 SITA

SOUL. Uviedol to v piatok šéf divízie televízorov Yoon Boo-keun. "Samsung tvorí ekologickejšiu budúcnosť tým, že aktívne vyhľadáva ekologickejšie zdroje energie, ako je napríklad solárna energia, s cieľom nahradiť plyn a ropu," uviedol Yoon vo vyhlásení. Firma Samsung Electronics už v minulom roku vyhlásila, že do roku 2013 preinvestuje 5,4 bil. juhokórejských wonov do výskumu a vývoja ekologických technológií. Firma v piatok informovala, že svoj prevádzkový zisk za október až december odhaduje na úrovni 3 bil. KRW, čiže v nižšej sume ako predpokladajú analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters, ktorí prevádzkový zisk podniku odhadujú v objeme 3,4 bil. KRW. Ak sa potvrdí odhad firmy, bude to znamenať pokles prevádzkového zisku oproti tretiemu štvrťroku, kedy bol v sume 4,9 bil. KRW. Išlo by aj o pokles oproti štvrtému kvartálu 2009, kedy bol v objeme 3,4 bil. KRW. Samsung zároveň odhaduje, že jeho tržby za október až december sú 41 bil. KRW. Je to mierne menej, ako prognózujú analytici, podľa ktorých sú tržby na úrovni 41,2 bil. KRW. Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2002. Činnosť spoločnosti je zameraná na výrobu LCD a LED televízorov, LCD monitorov, HDD a Blu-ray prehrávačov a satelitných prijímačov. Samsung v Galante zamestnáva takmer 3 tis. zamestnancov a výškou svojich tržieb sa radí k trom najväčším nefinančným podnikom Slovenska. Počas niekoľkých rokov sa galantský výrobný závod stal najväčším výrobným závodom spoločnosti Samsung v rámci Európy.