Pirátske webstránky majú záujem o Eminema

12. jún 2002 o 13:58 © TASR 2002

New York 12. júna (TASR) - Internetová stránka Boom Selection, ktorá ponúka nelegálne verzie hudby rôznych interpretov, požiadala hudobných fanúšikov, aby dodali neoficiálne remixy skladby Without Me od Eminema.

Na webstránke je už 30 pirátskych nahrávok tohto najnovšieho Eminemovho singla. Medzi nimi je aj verzia, v ktorej sú namixované vokály Without Me spolu s inštrumentálnou verziou skladby Breathe od Prodigy. Iný kus je zase mixom Eminemovho rapu s tónmi od Vincea Clarka.

Návštevníci stránky majú jednotlivé remixy ohodnotiť a z ich bodovania sa potom zostaví rebríček najúspešnejších verzií skladby. Stránka Boom Selection chce týmito počinmi údajne "zdôrazniť súčasné šialenstvo okolo nelegálneho remixovania niektorých umelcov, ako je Missy Elliot, Eminem či Destiny's Child, ktorí vyhlásili na svoju hudbu doslova loveckú sezónu, keď svoje skladby pustili na verejné internetové domény."

Podľa zakladateľov stránky Boom Selection niektoré nahrávacie spoločnosti aj napriek nelegálnosti pirátskeho mixovania hudby vidia dobrú reklamu svojho umelca práve v tom, že dovolia, aby sa jeho nové dielo skombinovalo s inými slávnymi skladbami a šírilo cez internet.

Na stránke možno nájsť aj neoficiálne remixy Eminema s hudbou Paula McCartneyho, Willa Younga či Kylie Minogueovej a návštevníci stránky si ich môžu zadarmo stiahnuť.

Eminem už niekoľkokrát otvorene pohrozil, že použije násilie proti komukoľvek, kto sa pokúsi jeho nahrávky ilegálne zmixovať s inou hudbou.