Apokalypsa má smolu, žijeme v najlepšom kozme

Koniec sveta budeme musieť odložiť, nezmenia to ani mŕtve vtáky v Amerike. Napokon, pravdepodobne žijeme v najlepšom z možných vesmírov. Týždeň vo vede.

9. jan 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Vesmír je fascinujúce divadlo. Bola by škoda, keby len tak skončil.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - NASA)

Koniec a začiatok roka sú dobrou príležitosťou nielen na vážne, ale aj všetky tie menej seriózne témy. Okrem pravidelných rekapitulácií sa tak môžete dozvedieť, prečo je koniec sveta nezmyslom či prečo vtáky kdesi v Amerike popadali na zem.

Vo svete, ktorému dnes už nik poriadne nerozumie, sú práve konšpirácie stále populárnejšie. A tie najznámejšie hovoria o tom, že už o dva roky sa dočkáme apokalypsy. Niežeby táto špekulácia mala čosi spoločného s vedou. Lenže práve od vedy (a NASA) sa očakáva, že podobné fantázie vyvráti.

Takže nie, v roku 2012 na nás podľa všetkého nezaútočia ani mimozemšťania, ani sa nevymenia magnetické póly našej planéty, tobôž nás netrafí zblúdila planéta kdesi spoza Neptúna.

Silná slnečná erupcia by nás síce zasiahnuť mohla, ale prinajhoršom si to odnesie niekoľko satelitov. Oveľa väčšie obavy by sme mali mať o svetovú populáciu medonosných včiel, ktoré umierajú na záhadný syndróm kolapsu včelstiev.

Ako nás učili kedysi dávno, včely sú naozaj užitočné. Až tak, že na ich činnosť je naviazaná tretina svetovej produkcie potravín. +Čítajte viac

Lenže ťažko podobné veci vysvetľovať ľuďom, ktorí veria, že americké úrady spôsobili hromadný úhyn drozdov a škorcov v americkom Arkansase.

Ľahšie sa verí na nejaké rozprašovanie chemikálií. Čo na tom, že hromadné úhyny sú v populáciách vtákov celkom častým javom. Napokon, údajne až sedemdesiatpäť percent operencov sa nedožije prvého roku života. +Čítajte viac

Skutočne nebezpečnými by však mohli byť antibiotiká pre kojencov. Myslia si to aspoň americkí vedci. Zistili, že užívanie širokospektrálnych liekov u detí do šesť mesiacov možno zvyšuje pravdepodobnosť výskytu astmy a alergií.

Podobné výsledky samozrejme ešte potrebujú overovanie, ktoré by vylúčilo ďalšie faktory, no ak by to bola pravda, je načase začať prehodnocovať liečbu kojencov. +Čítajte viac

S dejinami človeka je to celkom zložité. Vecí, ktoré nás učili na školách, dnes zväčša neplatia a tie, ktoré sa učíme dnes, nebudú možno platiť zajtra. Napríklad teraz už vieme, že moderní ľudia sú vlastne „potomkovia“ aj neandertálcov a Denisovanov.

Nedávno navyše archeológovia zistili, že naši predkovia ovládali moreplavbu oveľa skôr, ako sme si dosiaľ mysleli. Už to nie sú len desiatky tisíc rokov dozadu, ale možno dokonca státisíce.

Na Kréte totiž vedci našli nástroje, ktoré sa tam mohli dostať jedine tak, že ich tam niekto priniesol. A keďže najbližšia pevnina je najmenej šesťdesiat kilometrov cez more... +Čítajte viac

Už ste niekedy premýšľali o tom, v akom žijete svete? Leibniz by vám odkázal niečo o tom najlepšom zo všetkých možných. Niečo podobné si zrejme myslia aj niektorí kozmológovia.

Vesmír je však stále plný fenoménov, o ktorých veľa nevieme. No aj tie, o ktorých aspoň niečo tušíme, sú často dostatočne bizarné a exotické, aby sa hodili skôr do rozprávkových knižiek. A to si občas myslíme, že nezmyslom je svet nesený slonmi na chrbte korytnačky.

Napriek tomu je kozmos fascinujúce divadlo, stačí sa pozrieť v noci na oblohu. Ak máte šťastie, možno uvidíte padať hviezdu. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.