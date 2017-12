Cvaknutím spúšte sa život fotografie nekončí

Po sviatkoch i silvestrovskom večere sa mnohým zaplnili počítače digitálnymi fotografiami či videami. Ako s nimi naložiť, aby nás prežili tak ako kedysi staré fotoalbumy?

8. jan 2011 o 0:00 Milan Gigel

1. Digitálne negatívy chráňte ako oko v hlave

Na rozdiel od papierových fotografií sú tie digitálne citlivky. Bez ohľadu na to, či ich budete archivovať na disku počítača, alebo na dévedéčku, stačí málo, aby ste o ne prišli naveky. Svet núl a jedničiek sa zborí pri chybe nenávratne. Jedna záloha preto nestačí. Možností je pritom viacej.

Archívny DVD disk s kapacitou 4,7 gigabajtu stojí približne 70 centov a pri skladovaní v tme pri izbovej teplote uchová fotografie bez ujmy desaťročia. Nevýhodou je, že pri používaní sa opotrebúva a optické mechaniky sa zo sveta počítačov začínajú postupne vytrácať. Nahrádza ich internet.

Externý pevný disk s kapacitou 320 gigabajtov a rozhraním USB 2.0 vyjde zhruba na 50 eur . Jeho výhodou je hlavne kapacita a rýchlosť. Na jediný disk možno vtesnať niekoľkoročný archív s podrobným triedením a hoci aj so softvérom na prezeranie katalógu. Ak však pri páde na zem alebo pripájaní zlyhá, obnovu dát treba za úplatu zveriť odborníkom.

Pamäťová SDHC karta s kapacitou 8 gigabajtov stojí okolo 12 eur. Ak sa na ňu pozeráme rovnako ako na filmový negatív, pri jednorazovom použití vo fotoaparáte môže slúžiť aj na archiváciu fotografií. Každú z nich možno zablokovať proti zápisu a výrobcovia tvrdia, že životnosť fotografií na tomto médiu je porovnateľná s DVD nosičmi.

Vedeli ste? Stratégia zálohovania každú snímku treba archivovať bez akýchkoľvek úprav v pôvodnej forme

každá fotografia patrí na dve rôzne záložné médiá

archív musí byť uložený na dvoch rôznych miestach čo najviac vzdialených od seba

vždy treba myslieť na to, že o 10, 20 či 50 rokov nenájdete v svojej blízkosti počítač, ktorý by bol schopný prečítať staré záložné médium či dokonca formát v ktorom sú fotografie uložené.



Dokázali by ste si dnes poradiť s 5,25" disketou, JAZ-diskom či starou zálohou na páske?

Internetové úložiská sú dostupné bezplatne. Sú chránené pred povodňami a požiarmi, ktoré môžu postihnúť naše príbytky. Nikdy sa však nemožno spoľahnúť na to, že snímky uložené na nich budú dostupné aj po polstoročí.

2. Úpravy uberajú na kvalite

Každý digitálny fotoaparát a mobilný telefón sú vybavené funkciami, ktoré umožňujú upravovať snímky priamo v ňom. Dostupné je automatické potláčanie šumu, vyváženie svetiel a tieňov či dokonca umelecké filtre, ktoré na fádnej snímke zvýraznia to najdôležitejšie. Je to však nepohodlné. Preto výrobcovia zvyčajne dodávajú softvér na úpravu a archivovanie snímok, ktorý by mal byť odrazovým mostíkom pri úpravách. Neraz je prednastavený tak, aby bol na mieru šitý fotografiám z konkrétneho prístroja.

Existuje množstvo bezplatných softvérov, ktoré upravujú snímky pomocou automatu alebo manuálnych nastavení. K najznámejším patria Picasa, Paint.NET, PhotoFiltre či Pixia. Všetky však majú čosi spoločné. Každá úprava ukrajuje z detailov fotografie a znižuje jej kvalitu. Tak ako z nevydarenej snímky nemožno vyrobiť kvalitnú, tak možno dobrú fotografiu necitlivým zásahom znehodnotiť. Vždy upravujte iba kópiu.

V prvom kroku sa zamerajte na nastavenie kriviek expozície, pokračujte prekreslením detailov a až v poslednom kroku sa venujte odstraňovaniu rušivých chýb a zmenšovaniu.

3. Súkromie nadovšetko

Grafický súbor v sebe skrýva aj také informácie, ktoré z vytlačenej fotografie vyčítať nemožno. V jeho hlavičke je zapísaný model fotoaparátu či mobilu, dátum a čas nasnímania, ba aj podpis softvéru, ktorý ste použili na úpravu. V telefónoch či fotoaparátoch vybavených GSM modulom môže byť zapísaná aj informácia o tom, kde bola fotografia uskutočnená. Predtým, ako sa rozhodnete snímky ukázať verejnosti, mali by ste ich týchto detailov zbaviť.

Urobiť tak môžete najjednoduchšie nástrojom DietJPEG, ktorý všetky informácie zo snímok odstráni. Ak neošetrené snímky publikujete na internete, v budúcnosti môže byť nemožné ochudobniť ich o neželané detaily.

4. Radosť spravia priateľom aj rodine

Širokopásmový internet domácností má dostatočnú rýchlosť na to, aby sa mohli snímky rozletieť do sveta. E-mail je tou najpomalšou formou, a preto by ste sa mali poobzerať po fotoalbumoch, ktoré sú bezplatne dostupné na internete.

Pre jednorazové projekty pre uzavretú skupinu príjemcov je skvelým pomocníkom server http://min.us. Do otvoreného okna prehliadača potiahnete zvolené snímky a po nahraní na server získate odkaz, ktorý rozošlete svojim priateľom. Tí si môžu snímky prezrieť priamo v internetovom prehliadači alebo si ich v plnej kvalite stiahnuť do počítača na vytlačenie. Služba funguje bez akejkoľvek registrácie a je tým najrýchlejším kanálom na distribúciu.

Tip pre vás Ako obnoviť stratené fotografie Niekedy sa stáva, že fotoaparát pri zapisovaní snímok na kartu zlyhá a cenné momenty sa zdajú nenávratne preč.

Našťastie formát zápisu na karte je taký jednoduchý, že mnohé snímky je možné obnoviť úplne alebo čiastkovo aj pri takýchto nehodách.

Pri odhalení chyby je nutné okamžite prestať so snímaním a zapisovaním dát na kartu. So stratenými fotografiami si poradia softvéry Recover My Photos, DeleteFIX, R-Studio, Recuva či Advanced Photo Recovery, ktoré nájdete bezplatne v našom katalógu softvérov na http://tahaj.sme.sk

Fotoalbumy na Facebooku sú dostupné vašim priateľom a ich výhodou je nielen pohodlné odosielanie snímok z počítača, ale aj z mobilného telefónu s aktívnym dátovým programom. Väčšina modelov na trhu je vybavená automatickým odoslaním na server bez toho, aby ste sa museli zaoberať úpravami či nastavovaním.

Picasa od Google spája univerzálnu dostupnosť z počítača a mobilu s archívnym softvérom nainštalovaným v počítači. Len čo označíte snímky určené pre priateľov, nahrajú sa na server a Google odošle e-mailom avízo o ich dostupnosti. Podobným spôsobom funguje aj populárny Flickr.

Existujú však stovky ďalších serverov a služieb. Vždy by ste mali vedieť, aké sú pravidlá ich prevádzkovania.

5. Dá sa to aj bez počítača

Digitálny formát snímok by nemal byť bariérou tam, kde počítač nie je štandardnou výbavou domácnosti. Existujú spôsoby, ako sa možno so snímkami podeliť hoci aj so starými rodičmi, ktorí nemajú ani počítač, ani internet.

Každý DVD prehrávač na trhu dokáže zobrazovať snímky vo formáte JPG na obrazovke televízneho prijímača. Kým tie najjednoduchšie počítajú s dúhovým kotúčom, šikovnejšie si poradia aj s pamäťovou kartou či USB kľúčom. Líšia sa iba v tom, akou rýchlosťou dokážu fotografie zmenšovať tak, aby sa vmestili na obrazovku.

Multimediálne LCD televízory a plazmy sú vybavené USB slotom alebo čítačkou pamäťových kariet, na ktorých automaticky vyhľadajú dostupný obsah. Znamená to, že pamäťová karta zasunutá do televízora zabaví rovnako, ako album s vytlačenými fotografiami. Televízory, ktoré majú pripojenie k internetu, dokážu nájsť nové albumy fotografií aj priamo v internetových fotoarchívoch Picasa a Flickr.

Ostrieľanou alternatívou je fotorámik, ktorý pracuje nielen so zabudovanou pamäťou, ale aj s pamäťovými kartami a USB kľúčmi. Pri zasunutí karty s novým obsahom sa postará o automatické stiahnutie fotografií, ktoré sa môžu na malom displeji striedať po celý rok.

6. Papier nadovšetko

Výrobcom notebookov, displejov a televízorov sa doposiaľ nepodarilo vyrobiť také zobrazovacie zariadenie, ktoré by dokázalo reprodukovať farby rovnako verne ako papier. V plnej kráse každá snímka vyznie až na papieri. Bariérou je iba naša šetrnosť.

Kvalita snímok z fotoslužieb sa líši a zväčša platí pravidlo, že tie najlacnejšie sú menej kvalitné ako výtlačky z najlacnejšej domácej fototlačiarne. Ak ste boli v minulosti sklamaní, skúste to opäť. Tentoraz za viac peňazí. Za kvalitnú fotografiu vo formáte 10x15 centimetrov zaplatíte v balíkovej objednávke približne 20 centov.

Porovnateľnou alternatívou sú termosublimačné fototlačiarne, ktoré využívajú špeciálny papier a fóliu so štyrmi farbami pigmentov na to, aby vytlačili v domácnosti na počkanie kvalitné fotografie so žiarivými farbami a vysokým leskom. Jeden výtlačok formátu 10x15 centimetrov vyjde približne na 30 centov, za tlačiareň zaplatíte od 150 eur nahor.



Atramentové fototlačiarne dosahujú konzumnú kvalitu tlače s cenou približne 25 centov za snímku vo formáte 10x15 centimetrov, pričom výrobcovia tlačiarní pre tento účel dodávajú v sadách fotopapier s farebnou náplňou. V ponuke je široká škála domácich fototlačiarní, avšak mnohé skončia z dôvodu nákladovosti tlače iba pri dokumentoch.

Farebné laserové tlačiarne nie sú pre tlač fotografií príliš vhodné. Cenovo dostupné modely sú optimalizované pre kancelársku grafiku a pri farebných nátlačkoch fotografií zaostávajú.

7. Prezentácia vo veľkom štýle

Fotoslužby však ponúkajú viac ako uniformné fotografie v štandardizovanom rozmere. V ponuke sú panoramatické snímky, veľkoformátové plagáty, ba dokonca aj fotoknihy. Tie kombinujú fotografie s textami a grafikou, ktoré je možné skomponovať priamo v softvéri v pohodlí domácnosti a následne odoslať na spracovanie cez internet.

Za prémiovú fotoknihu s 26 stranami viazanú v koženke zaplatíte približne 40 eur, za malý 26-stránkový fotozošit približne 10 eur. Snímky však možno zvečniť aj na textile či iných materiáloch.

8. Videá svoje čaro nestratili

Aj keď sme sa mnohí postavili k natáčaniu videí chrbtom, neznamená to, že sme na ne zanevreli. Oželeli sme nezostrihané záznamy z dovoleniek a osláv a pochopili sme, že práca strihača nie je to, čím by sme chceli tráviť svoj čas. Namiesto točenia dokumentov sme sa sústredili na videoklipy.

Bez ohľadu na to, či pochádzajú z mobilu, fotoaparátu, vreckovej kamery alebo rodinnej videokamery, zväčša končia na jedinom úložisku, ktoré je naprístupnejšie masám. Ide o službu YouTube, ktorú prevádzkuje internetový gigant Google. Podobne ako pri fotografiách je výhodou, že odoslanie na sever je hračkou aj pre začiatočníkov a o publikovanie sa dokážu postarať aj mobily.

Ako na chyby na fotografiách Rozmazané fotografie vznikajú, ak sa fotoaparát alebo snímaný objekt pohnú v momente, keď snímač zachytáva svetlo. Prevenciou je stabilizácia obrazu, použitie blesku, statívu alebo zvýšenie nastavenia citlivosti - ISO. Snímky, ktoré boli rozmazané, sa dajú iba o málo vylepšiť špecializovanými softvérmi, zväčša to však nemá cenu. Zašumené fotografie sú dôsledkom nedokonalosti snímacieho čipu a objavujú sa v tmavých častiach snímok alebo pri fotografovaní s nastavením vysokej citlivosti - ISO. Grafické softvéry vedia šum čiastočne potlačiť, spolu s ním sa však stratí aj množstvo detailov. Táto funkcia je použiteľná iba vtedy, ak plánujete fotografiu zmenšovať pre zobrazenie na webe. Výtlačok so šumom je vždy krajší ako bez neho. Deformácia obrazu je daná objektívom a viaceré grafické softvéry sú vybavené funkciou pre jeho vyrovnanie. Najčastejšie je súdkovité skreslenie obzvlášť viditeľné tam, kde majú byť na snímke rovné línie. Po korekcii časť obrazu z rohov snímky chýba. Príliš svetlé alebo príliš tmavé snímky má na svedomí zlé nastavenie expozície na fotoaparáte. Niekedy zlyhá automatika, inokedy fotograf. Nastavením kriviek sa dá pomer svetla a tieňov upraviť, informácie z úplne bielych a úplne čiernych miest však chýbajú. Fotoaparát ich nezaznamenal. Posun farieb nie je tragédiou a pri jeho úprave sa treba oprieť o objekty, ktoré majú na fotografii neutrálnu, sivú farbu. Niektoré grafické softvéry si vyžiadajú takýto referenčný bod, pri iných treba pri každom posune kontrolovať, či sa farba objektov blíži k realite. Neutrálna farba je taká, pri ktorej všetky tri farebné zložky RGB majú rovnakú hodnotu vybudenia. Zlá kompozícia či naklonenie - možno ich opraviť natočením snímky a následným orezaním. Väčšina softvérov je vybavená automatom, ktorý urobí všetko potrebné po tom, čo na snímke označíte horizont alebo vertikálu. Časť scény zmizne z hry, obzvlášť ak musíte pre zlepšenie kompozície vytvoriť výrez. Červené oči sa na snímkach objavujú pri fotografovaní s bleskom, ktorého lúče smerujú priamo do zreničiek. Ak nemáte zrkadlovku, ktorá vie bezdrôtovo komunikovať s bleskom umiestneným mimo osi, alebo nefotografujete s odrazom svetla, buď sa o odstránenie defektu postará firmvér fotoaparátu, alebo špeciálna funkcia v grafickom softvéri, ktorá ostrú červeň zbaví farieb a stmaví. Väčšine chýb možno predchádzať už pri snímaní. Ak chcete získať správne návyky, nechajte sa inšpirovať našou online fotoškôlkou, ktorú nájdete na adrese http://pocitace.sme.sk/fotoskolka.