Prečo padajú mŕtve vtáky na zem

V Spojených štátoch aj vo Švédsku zaznamenali záhadné masívne úhyny operencov. Experti za tým vidia ohňostroje a silné búrky.

7. jan 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Mŕtve vtáky Beebe v Arkansase: päťtisíc drozdov a škorcov, ohňostroj Louisiana: päťsto vtákov, búrka Falkoping vo Švédsku: desiatky vtákov, ohňostroj

WASHINGTON, BRATISLAVA. Malá obec v americkom Arkansase, okres v Louisiane či malé mestečko vo Švédsku. Všade tam objavili v posledných dňoch stovky mŕtvych drozdov a škorcov.

Okamžite nasledovali tvrdenia, ktoré sa pokúšali vysvetliť tento hromadný úhyn. Najbláznivejšie zahŕňali blížiaci sa koniec sveta, mimozemšťanov či vládu, ktorá sa rozhodla otráviť svojich obyvateľov jedom, čo rozprašovala nad mestami.

Ani jedno z týchto bizarných tvrdení sa nezakladá na pravde. Pravdepodobnejšie vysvetlenia hovoria o šoku zvierat, splašenom úteku, pri ktorom dezorientované vtáky utrpeli vážne zranenia a zahynuli. Príčinou mohli byť ohňostroje, prípadne extrémne počasie.

Vyplašené vtáky

Fenomén „popadaných drozdov“ začal krátko pred oslavou Nového roka v arkansaskom mestečku Beebe. Do okien zrazu začali vrážať vtáky, padali na strechu, niektoré narážali do dopravných značiek či stĺpov.

Ráno obyvatelia objavili ulice posiate mŕtvymi telami. Tisícky uhynutých drozdov a škorcov ľudí vyplašili, nepomohlo ani upokojovanie odborníkov.

Testy však potvrdili ich prvú verziu. Vtáky podľa pitvy zomreli na následky vnútorných zranení, krvácania, mali dolámané krídla - všetko to nasvedčovalo na zrážky a údery.

Otrava neprichádzala do úvahy. Otázne však zostávalo, čo tisícky zvierat s veľmi slabým videním v noci vyplašilo až tak, že sa zdvihli a splašene poletovali.

„Rozprával som s tými, čo boli vonku, keď vtáky narážali do vecí,“ povedal pre USA Today ekológ Robert Meese z Kalifornskej univerzity. Podľa svedkov drozdy lietali veľmi rýchlo a narážali do prekážok.

„Čo vyzerá ako veľká záhada, záhadou nie je. Keby sa to stalo niekde v strede pšeničného či kukuričného poľa, zrejme by sme sa tým ani nezaoberali,“ dodal Meese.

Nebezpečný ohňostroj

Okrem okolia Beebe sa však mŕtve vtáky objavili aj v Louisiane či vo švédskom Falkopingu. Aj v tomto 15­tisícovom meste poslali uhynuté zvieratá na rozbor.

Podľa Švédskeho národného veterinárneho inštitútu však nevykazovali žiadne znaky choroby ani infekcie a zomreli pravdepodobne na následky silného nárazu, ktorý spôsobil vnútorné krvácanie.

Príčina takéhoto správania je zatiaľ nejasná, úrady však odhadujú, že by to mohol byť rovnako ohňostroj, ktorý vtáky vyplašil a tie zmätene narážali do okolitých objektov.

Náročnejšie je však vysvetliť úhyn v Louisiane. Mŕtve zvieratá sa nachádzali v mimomestskej oblasti, kde ľudia zrejme nevystreľovali zábavnú pyrotechniku. Tu však mohla byť podľa odborníkov príčinou silná búrka a blesky.

Že si to médiá vôbec všimli, zase súvisí s predchádzajúcimi udalosťami. United States Geological Survey totiž pripomína, že za posledných tridsať rokov zaznamenali len v Spojených štátoch najmenej šestnásť hromadných úhynov drozdov.