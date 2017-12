Microsoft oznámil odklon od spolupráce s Intelom, spolupracovať bude s ARM

Americký softvérový gigant Microsoft začína pomaly ustupovať z dlhodobej lukratívnej spolupráce s výrobcom čipov Intel a v snahe viac sa presadiť na trhu tabletov a inteligentných mobilov oznámil spoluprácu s britskou firmou ARM Holdings.

7. jan 2011 o 0:00 TASR

Spoločnosť je dominantným výrobcom čipov pre inteligentné mobilné telefóny a počítačové tablety.

Microsoft v stredu (5. 1.) na svetovej výstave spotrebnej elektroniky (CES - Consumer Electronics Show) v Las Vegas oznámil, že plánuje zosúladiť svoj budúci operačný systém Windows s čipmi vyrábanými firmou ARM. To znamená odklon od doterajšej výhradnej aliancie s Intelom, ktorého čipy boli základom operačných systémov Windows.

"Je vidieť, že osobné počítače strácajú svoj podiel na trhu počítačových technológií. Microsoft musí reagovať na fakt, že do popredia sa derie Apple so svojimi lákavými produktmi," povedal analytik Brendan Barnicle zo spoločnosti Pacific Crest Securities.

Microsoft nestanovil obdobie uvedenia nového operačného systému na trh, no šéf divízie Windows Steven Sinofsky pre novinárov uviedol, že Microsoft zvykne mať medzi dvoma verziami systému Windows časový priestor 24 až 36 mesiacov. To znamená, že nový systém by na trh mohol prísť medzi októbrom 2011 a októbrom 2012.

Informovala o tom agentúra Reuters.