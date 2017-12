Tron: Evolution - programová revolúcia sa vrátila

Máme tu Tron: Evolution, v podstate obyčajnú akčnú hru z pohľadu tretej osoby. Niečo ako Princ z Perzie alebo Lara Croft v podivnom overale. A navyše tam občas jazdíte na motorke, ktorá za sebou zanecháva farebnú stopu.

Filmový Tron si takmer pred 30 rokmi našiel dostatočne veľké množstvo priaznivcov, avšak ani to nestačilo k tomu, aby sa zaujímavý námet virtuálneho sveta rozšíril o ďalšie pokračovania. Vynecháme jednoduché arkády z prvej polovice 80. rokov a máme pred sebou nečakané zjavenie: hru Tron 2.0 z roku 2003 (ktorá bola u nás distribuovaná ešte v poriadnych kartónových krabiciach a nie dnešných plastových zápalkových krabičkách), ktorá príjemne prekvapila a dokázala zo zaujímavého konceptu vytĺcť maximum hlavne vďaka pôsobivej atmosfére. Dnes máme v kinách Tron: Legacy a ako už dnes býva zvykom, herné spracovanie Tron: Evolution film len dopĺňa, nekráča po príbehovej línii snímku, dodatočne vysvetľuje niektoré bledé miesta. Pre fanúšika raj.

Dosť však bolo nostalgického rumázgania, máme tu Tron: Evolution, v podstate obyčajnú akčnú hru z pohľadu tretej osoby. Niečo ako Princ z Perzie alebo Lara Croft v podivne svietiacom overale. A navyše tam občas jazdíte na motorke, ktorá za sebou zanecháva farebnú stopu. Hneď zo začiatku si uvedomíte, že efekt príťažlivosti vychádzajúci zo samotného univerza Tronu je presne tým, čo drží hlavu Evolution nad vodou. V záchodovej mise. Tron: Evolution je totiž x-krát videná klasika, navyše s chabým level dizajnom, oblečená v podivne neónovom kabáte. Ale to vidno z obrázkov, spracovanie vás minimálne spočiatku chytí za srdce. Problém hry však tkvie v tom, že klame telom a ponúka monotónne herné prvky, ktoré sa snaží neúspešne zakryť značkou Tron.



Tak napríklad príbeh. Nezachraňujeme planétu Zem, ale keďže sa ocitáme vo svete softvéru, pôjde o samé jednotky a nuly. Princíp je však totožný. V podstate sa nedá o čo poriadne oprieť, jednotlivé programy sú prezentované ako ľudské osoby. Aj napriek tomu, že sme mohli sledovať zaujímavé divadlo o vyhubení jednej celej „rasy“ (konkrétne izomorfných algoritmov so slobodnou vôľou, ktoré sa ocitli v Mriežke) lídrom iných programov. Hráč v úlohe Anon-a (skratka pre anonymný program) musí odhaliť zradu a zastaviť systémového administrátora menom Clu, ktorý je za celý ten bordel zodpovedný. Nič nové na svete, len to v našom konkrétnom prípade žiari modrou farbou.

Anon je akoby futuristický Prince z Perzie. Dokáže preskočiť priepasť, loziť po stene, odrážať sa od nej, rúčkovať a podobné skopičiny, ktoré sme videli už takmer všade. Vývojári z Propaganda Games zabudli do hry implementovať už len spomalenie času, no na vyváženie dali Anonovi do rúk disk. Charakteristická zbraň pre Tron nie je len akýsi svietiaci kruh. Dokážete s ním robiť divy. Keďže sa do Tron: Evolution podarilo napchať aj obľúbené RPG prvky, za zabitých nepriateľov získava hráč skúsenosti a po dosiahnutí novej úrovne dostane špeciálne body (tu ide o MB pamäte), za ktoré si kúpi to alebo tamto. Trik netkvie len v súbojoch na krátku a ďalekú vzdialenosť. Dôležité sú špeciálne módy disku. Sú štyri a pravidelne medzi nimi volíte ten najvhodnejší. Na určitých nepriateľov totiž musíte útočiť vybraným spôsobom. Poznáte múdrosť o hlave, ktorou múr neprerazíte. V Tron Evolution to funguje obdobne a keď chcete prejsť ďalej, musíte vedieť, čo na koho platí. Základný ťažký disk je univerzálom na všetko, výbušný rozsieva skazu sem a tam, stázovým nepriateľa na krátky čas ochromíte a nemôže sa brániť. Posledný mód zas vysiela akoby skazu pre programy vo vašej blízkosti, takže ich v podstate nakazíte a pomaly im klesá životná energia bez toho, aby ste s nimi prišli ďalej do kontaktu.

Žiaľ ohúrenie spracovaním veľmi rýchlo opadne, keďže zistíte smutný fakt: ono je nielen samotné prostredie jednoduché, hoci vyzerá nesmierne cool, s futuristickým nádychom. Prostý je i level dizajn, ktorý vás vedie za ručičku jediným smerom. Máte tak pred sebou tunel, ktorý kombinuje šedú farbu s rôznymi kontrastnými (modrá, zelená, oranžová), avšak samotná architektúra je zúfalo monotónna a jednoduchá, jednotlivé prekážky sú za sebou predvídavo nahádzané a celé to napokon vyzerá ako práca amatérskeho tímu. Málokedy budete niečim ohúrení. A nepomôžu ani rôzne odlesky či monumentálne stavby a futuristická architektúra interiérov, ktoré sú nesmierne pusté a prázdne.

Príjemným spestrením mohlo byť jazdenie na virtuálnych motorkách a ovládanie tankov. Stal sa pravý opak a obe herné zložky budete považovať skôr za nutné zlo, ktoré musíte prekonať, aby ste sa mohli dostať ďalej. A ďalej sa nudiť. Motorky vám nedajú dostatočný pocit slobody a v podstate sa snažíte „vypotácať“ a do ničoho nevrážať, zatiaľ čo tank je len „taký väčší panák“, ktorý neskáče a nehádže disk, ale strieľa poriadne pecky a takmer nič ho nezastaví. Baviť sa nebudete ani raz. Na vine je ovládanie, ktoré je všeobecne počas celého hrania príliš toporné, kostrbaté. Často sa budete čudovať, prečo Anon skočil tak ako skočil a pri masových súbojoch sa budete pri nespočetných skokoch a útokoch spoliehať na to, že tú skrumáž jednoducho prežijete. Zdravie si obnovujete na špeciálnych textúrach žiariacich bledomodrou farbou a energiu na využívanie špeciálnych útokov nájdete v termináloch. Oba zdroje dôležitých surovín sa časom obnovia, takže napríklad systém boja je založený na prostom behaní medzi nepriateľmi a ich atakovaním, pričom raz za čas si doplníte zdravie alebo energiu. Po chvíli až príliš monotónne.

Grafické spracovanie sme si už načrtli, pri audio stránke môžeme konštatovať to isté. Je nevýrazné, priemerné a v podstate ho nebudete ani príliš vnímať. Jedine hudba dokáže v niektorých momentoch zaujať, všetko ostatné je príliš v pozadí, vrátane dabingu. Keďže je hlavný hrdina zabalený do špeciálneho skafandru (na štýl Master Chiefa z Halo), neexistuje zblíženie sa s postavou. Umelé divadlo v umelom svete. Multiplayer nie je zázračný, ale už len vďaka princípom jednoduchej zábavy si ho užijete. Navyše funguje prenos levelu postavy medzi kampaňou a multiplayerom, takže ak si vylepšujete svojho hrdinu v singleplayeri, jeho schopnosti sa prenášajú i do súbojov s inými hráčmi. Vystačiť si musíte s klasikou, ale taký TDM a obsadzovanie bodov (spájanie energetických uzlov a pod.) ponúka dostatok zábavy. Lenže hráčov je príliš málo, chvalabohu je možné začať otvorenú hru s botmi a prihlásení hráči ich postupne nahrádzajú.

Výsledný efekt, ktorý vo vás Tron: Evolution pravdepodobne zanechá, bude mierne kontroverzný. Je to tak trochu iná hra, avšak iba preto, že inak vyzerá. Samotné prvky hrateľnosti sú však nielenže známe, ale navyše i spracované bezcitne, stroho zakomponované do hry. Prázdno, ktoré vás po dohraní príbehovej línieobalí, sa nedá prehliadať. Nemastné-neslané dobrodružstvo, ktoré čiastočne zasýti v časoch herného sucha. Zázraky však od Tron: Evolution rozhodne nečakajte. U nás vychádza hra s českými titulkami.