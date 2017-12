Koniec sveta sa odkladá. Zatiaľ

Apokalypsa v roku 2012 podľa mayského kalendára nie je pravdepodobná. Pár vecí nám však hrozí.

4. jan 2011 o 12:31 Tomáš Prokopčák

Apokalypsa v roku 2012 podľa mayského kalendára nie je pravdepodobná. Niektoré problémy sú však reálne: napríklad masívny úhyn včiel či ničenie životného prostredia.

BRATISLAVA. Rozprávať o konci sveta je obľúbený ľudský folklór. Jeho sofistikovanejšie verzie do toho zahrnú ešte údajne končiace kalendáre starých kultúr, sprisahanie svetovej vlády či vedcov, alebo na nepoznanie prekrútené informácie zo serióznejších zdrojov.

Jedným z najobľúbenejších tvrdení je povera, že apokalypsa nastane už v roku 2012. Ako, na to jestvuje viacero špekulácií, aj keď niektoré z nich sú dosť nepravdepodobné.

Žiadni mimozemšťania

K najväčším nezmyslom podľa britského denníka Daily Telegraph patria tvrdenia, že ľudí zotročí rasa agresívnych mimozemšťanov, s ktorými kontakty svetové vlády taja. Podobne sú však na tom aj výroky o tajomnej planéte Nibiru či obrovskej slnečnej erupcii, ktorá zničí akýkoľvek život na Zemi.

MAYSKÝ KALENDÁR A ROK 2012 Mayovia vypracovali kalendár, ktorý predvída mesačné cykly a zatmenie Slnka.

Veľký kolobeh mayského kalendára trvá 5125 rokov. Skončí sa práve v decembri 2012.

Mayovia verili, že potom nastane očista ľudstva a začne sa nový kolobeh.

Príčinou zmien na Zemi majú byť kozmické lúče.

O prítomnosti mimozemšťanov majú svedčiť rôzne fenomény počnúc kruhmi v obili a neznámymi úkazmi UFO končiac.

V mnohých prípadoch pritom ide o svetelné škvrny na fotografiách či chyby objektívu a špinu. Inokedy zase o balóny, lampióny či iné prírodné úkazy. V niektorých prípadoch však aj armády rôznych štátov priznali, že identifikovať niektoré lietajúce objekty nedokážu.

Neznamená to však, že sú to stroje riadené mimozemšťanmi, tobôž, že mimozemšťania jestvujú a chcú nás už o dva roky zotročiť.

Nibiru a iné planéty

V prípade bájnej planéty, ktorá môže ohroziť či zničiť Zem, údajne začala celá špekulácia ešte v 60. rokoch. Zecharia Sitchin vtedy prišiel s tvrdením, že kdesi za Neptúnom sa nachádza tajomná planéta Nibiru, ktorá sa pravidelne približuje k Zemi. „Sitchin však nikdy netvrdil, že bude ohrozovať Zem," pripomína britský denník.

Astronómovia za Neptúnom naozaj našli viaceré veľké objekty. Jeden z najväčších, trpasličiu planétu Eris, prvý raz uvideli v roku 2003.

Výsledkom však bolo, že namiesto objavu desiatej planéty sme napokon o jednu prišli. Aj vzhľadom na podobné objavy prestalo byť v roku 2006 planétou Pluto. Bežné sú aj slnečné erupcie na našej hviezde. Tie najsilnejšie môžu dokonca poškodiť elektroniku či satelity. Supererupcia, ktorá by radikálne poškodila pozemské ekosystémy, však dosiaľ nikdy v histórii Zeme nenastala.

Pravdou však je, že Slnko našu planétu napokon zničí. No stane sa tak až o niekoľko miliárd rokov, na konci svojho života, keď sa premení na červeného obra.

Póly aj supersopky

O čosi pravdepodobnejšie sú superkatastrofy prepólovanie Zeme či výbuch supervulkánu. K nim v minulosti aspoň došlo. Zmena magnetických pólov je však dlhodobý proces a podľa geológov trvá milióny rokov, takže do dvoch rokov to Zem už nestihne.

V prípade obrovského sopečného výbuchu by mohla byť situácia komplikovanejšia. Dnes nevieme dokonale predpovedať, kedy vulkány vybuchnú. A aj relatívne bezvýznamná islandská sopka Eyjafjallajokull dokázala tento rok spôsobiť miliardové hospodárske škody.

No potenciálne nebezpečné miesta ako kaldera v Yellowstone sú vulkanológmi dôsledne sledované. A tí tvrdia, že veľké problémy nám zatiaľ nehrozia.

Človek človeku

Niektoré fenomény by mohli predstavovať reálny problém. Nijako však nesúvisia s rokom 2012. Paradoxne, najnebezpečnejšími sme si my sami.

Dôvodom je nielen náš priemysel odkázaný na ropu, ale aj znečisťovanie a zásahy do životného prostredia. Príčinou kolapsu ekosystémov môže byť podľa Daily Telegraph nielen globálne otepľovanie, ale napríklad aj toxický odpad vypúšťaný do morí či vymieranie kľúčových druhov.

Takým sú napríklad včely. Až tretina svetovej produkcie jedla je nejakým spôsobom naviazaná na aktivity včiel. „Ak by vymreli, krátko na to by nasledovali nedostatok, hlad, násilnosti a nepokoje," píše denník.

Tento hmyz pritom v súčasnosti postihol dosiaľ nevysvetlený fenomén, ktorý spôsobuje, že v úľoch veľmi rýchlo vymrú všetky včely okrem kráľovnej. Jav známy ako syndróm kolapsu včelstiev zaznamenali v Spojených štátoch aj v Európe. Špekuluje sa, že príčinou môže byť vírus, pesticídy, dokonca aj mobilné telefóny. Prípadná globálna pandémia by mohla byť skutočným problémom.

O nej však už samozvaní vykladači starých sumerských textov ani numerologickí mágovia zápasiaci so starým mayským kalendárom príliš nehovoria.