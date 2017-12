Kréťania ovládali moreplavbu už v praveku

Nálezy náradia na Kréte dokazujú, že ľudia sa na ostrov mohli priplaviť už pred 130.000 rokmi.

4. jan 2011 o 15:00 TASR

ATÉNY. Archeológovia našli na ostrove Kréta pravdepodobne doklad o existencii vôbec prvých moreplavcov, ktorí na tento ostrov v Stredozemnom mori priplávali už pred vyše 130.000 rokmi. Informovalo o tom v pondelok grécke ministerstvo kultúry.

Ministerstvo uviedlo, že odborníci zo spoločného grécko-amerického tímu vedcov objavili hrubé sekery, staré 130.000 až 700.000 rokov, ktoré sa nachádzali pri obydliach na juhu ostrova.

Náradie objavili archeológovia pri dedine Plakias počas preskúmavania miestnych jaskýň a kamenných skrýš. Podobné náradia sa spájajú s činnosťou človeka vzpriameného (Homo Erectus) alebo opočloveka Homo heidelbergensis - príbuzného neandertálcov, priamych predchodcov dnešného človeka, ktorí opustili Afriku pred 500.000 až 300.000 rokmi.

Morské cesty sú oveľa staršie



Nález by potvrdzoval, že ktokoľvek, kto by priviezol toto náradie na ostrov, oddelený od pevniny približne päť miliónov rokov, musel by prekonať vyše 60-kilometrovú trasu po mori.

Zistenie by zároveň spochybnilo teóriu, že naši predkovia sa dostávali do Európy z Afriky len po súši.

"Výsledok výskumu nielenže dokladá existenciu námornej cesty v Stredozemnom mori o desaťtisíce rokov skôr, ako sme sa doteraz domnievali, ale mení aj náš pohľad na schopnosti našich predkov," uvádza sa v správe k výsledkom výskumu.

Nie je známe, odkiaľ sa praľudia na ostrov priplavili

Najstaršia doteraz doložená existencia morskej cesty v Grécku sa datuje pred približne 11.000 rokmi, pričom inde na svete je to pred približne 60.000 rokmi. Niektorí vedci však vo svojich štúdiách už naznačili predpoklad i včasnejšie pokusu človeka o plavbu po mori.

"Doteraz sme na Kréte nemali doklad o živote v rannej dobe kamennej," uviedla archeologička z ministerstva kultúry Maria Vlazakiová, ktorá sa podieľala na výskume. Podotkla, že nie je známe, odkiaľ sa praľudia na ostrov priplavili.

"Mohli prísť z Afriky alebo z východu. To však odhalí až ďalší výskum," dodala archeologička.

Zdroj: AP