Mobily poskytujú agentúram údaje, Apple už čelí žalobe

Inteligentné telefóny vraj prezrádzajú citlivé údaje o svojich užívateľoch. V Spojených štátoch bola podaná prvá žaloba, týkajúca sa amerického koncernu Apple.

29. dec 2010 o 12:51 TASR

NEW YORK. V centre sporu sú aplikácie zhromažďujúce súkromné údaje o užívateľoch, ktoré potom poskytujú reklamným agentúram.

Žalobu podal Jonathan Lalo z Los Angeles na súde v San Jose. Tvrdí v nej, že aplikácie pre iPhone a iPad poskytujú reklamným agentúram údaje o užívateľoch bez ich vedomia. Lalo dúfa, že sa žaloba rozšíri na hromadnú.

"Niektoré aplikácie predávajú dodatočné informácie reklamným kanceláriám, napríklad informácie o polohe, veku, pohlaví, príjme, etnickom pôvode, sexuálnej orientácii a politickom postoji," uvádza sa v žalobe.

Ak by mala žaloba úspech, malo by to ďalekosiahle dôsledky nielen pre Apple, ale aj pre celé odvetvie. Od aplikácií pre mobilné telefóny si okrem ich výrobcov veľa sľubuje aj reklamná brandža. Podľa americkej poradenskej spoločnosti IDC by v priebehu 4 rokov mal vyskočiť počet aplikácií na mobilných telefónoch a tabletoch po celom svete na 76,9 miliardy z 10,9 miliardy. Tržby z aplikácií dosiahnu vyše 35 miliárd USD (26,52 miliardy eur).

Poloha, vek aj pohlavie

Aplikácie by mali zasahovať do všetkých oblastí života. Tu sa otvára priestor nielen pre ich výrobcov, ale predovšetkým pre reklamnú brandžu. Aplikácie zdarma sú stále viac "prešpikované" reklamami. Navyše, prostredníctvom informácií z moderných telefónov získavajú agentúry možnosť presného zacielenia reklamy.

Vďaka GPS sa dá napríklad zistiť miesto pobytu užívateľa. Stiahnuté aplikácie zasa prezrádzajú jeho záľuby alebo dokonca jeho kontakty.

Navyše, každý mobilný telefón má vlastné identifikačné číslo. Z testu amerického denníka Wall Street Journal vyplýva, že zo 101 aplikácií pre inteligentné telefóny až 56 odosiela identifikačné číslo bez toho, aby si vypýtali povolenie užívateľa.

Štyridsaťsedem z nich udávalo polohu mobilu, 5 z nich odosielalo informácie o veku, pohlaví a ďalšie súkromné údaje o užívateľovi. Vyše polovica aplikácií pritom neinformuje o tom, že tieto údaje posiela.

Google sa bráni

Apple prevádzkuje najväčší obchod s aplikáciami App Store, kde si môžu užívatelia stiahnuť viac než štvrť milióna aplikácií. Konkurenčný Google ponúka vo svojom Android Marketplace asi 100.000 aplikácií.

Podľa Apple sú všetky poskytované údaje anonymné. Na týchto údajoch sa zakladá obchodný model aplikácií pre iPhony a iPady rovnako ako pre telefóny a tablety konkurenčných firiem a bez nich by mobilná inzercia nebola taká žiadaná.

Google presúva celú zodpovednosť na užívateľa. Ak umožní prístup k niektorým funkciám telefónu, Google nemôže vylúčiť, že poskytovatelia aplikácií využijú údaje na reklamné účely, uviedol hovorca internetového koncernu. Google sa môže zaručiť len za svoju reklamnú platformu Admob.

Informoval o tom Financial Times Deutschland.