Najväčšie udalosti roku 2010 v technológiách

Pokračovanie bojov o to, kto ovládne trh s mobilmi, ale ja nové technológie, ktoré menia spôsob akým sa hráme a čítame. Taký bol rok 2010 v technológiách.

31. dec 2010

iPad spustil revolúciu

Keď ešte v januári v Las Vegas držal v rukách Steve Ballmer z Microsoftu slate od Hewlett Packardu a ohlasoval rok dotykových tabletov, všetci si mysleli, že štartuje novú éru mobilného computingu. No nebol HP, ale Apple, kto na trh prišiel s iPadom a spustil celosvetové tabletové šialenstvo.

Také, že sa malý čierny prístroj ovládaný pomocou prstu stal najrýchlejšie predávaným technologickým zariadením vôbec. Už predtým sa úspešne predávala čítačka Kindle, no iPad posunul možnosti ešte ďalej, dal ľuďom do rúk nástroj na čítanie, surfovanie, sledovanie filmov i hranie.

Ako natruc Stevovi Ballmerovi sa ukázalo, že jeho Windows 7 sa do iPadov nehodí, pretože spotrebuje priveľa energie.

A tak teraz všetci s ironickým úsmevom čakajú, že sa v januári Steve Ballmer opäť postaví na pódium a predstaví tabletovú verziu windowsov. V každom prípade, iPadom sa darí aj bez nich, a to napriek tomu, že Apple nestíha riešiť predaj a Slovensko zatiaľ nenašiel na svojej distribučnej mape.

Zrkadlovka bez zrkadla

Výrobcovia fotoaparátov pokorili pýchu majiteľov zrkadloviek a vrazili im tŕň do oka v podobe čohosi, čo úplne mení pohľad na svet fotoaparátov: kvalitný, vymeniteľný objektív, veľký snímací čip a telo vo veľkosti kompaktu.

Vytvorili tak novú triedu zariadení, kde je síce namiesto hľadáčika iba náhľadový displej, ale fotoaparát vo vreckovej veľkosti dokáže snímať svet rýchlosťou a kvalitou zrkadlovky. Čo na tom, že paleta príslušenstva je menej pestrá - ide predsa o snímky.

Osobný počítač Google

Ak boli milióny ľudí ochotných zbaviť sa zodpovednosti za uchovanie svojej elektronickej pošty a siahli aj po komforte online dokumentov, prečo by sa úplne nevzdali svojho súkromia a neuložili svoje dáta na internet?

Google stavil na to, že technologických lenivcov je na svete dosť a priniesol im operačný systém Chrome OS. Návod na použitie je jednoduchý: zober si hocijaký počítač na svete, prihlás sa a máš všetko tak, ako si zvyknutý.

Štartuje sa rýchlosťou blesku, je extrémne bezpečný a mení spôsob používania počítačov. Nepodporuje však pevné disky, nemožno doň inštalovať softvéry a do svojho počítača ho s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanete.

Tretí rozmer televízorov

Keď pred tromi mesiacmi šéf Electroluxu v Londýne hovoril, že každá rozumná firma musí prichádzať s inováciami, inak nevyvolá dopyt potrebný na prežitie firmy, neopísal iba svet bielej techniky.

Načrtol presne to, čo spravili výrobcovia televízorov v januári 2010. Prišli s hračkou v podobe blikajúcich okuliarov, ktoré synchronizujú preblikávanie tak, aby každé oko videlo iný obraz. Tým sa otvorila cesta pre ďalší - tretí rozmer televíznej zábavy.

Dovidenia myš, vitaj Kinect

Microsoft možno ani netušil, aký sled udalostí sa strhne po tom, čo na trh uvedie dlho očakávaný herný ovládač Kinect. Aby zastrel akúkoľvek kritiku, pošteklil ego počítačových maniakov tým, že neutajil zdrojové kódy.

Stačili dva týždne na to, aby sa objavili desiatky projektov, ktoré využívajú Kinect nie na hry, ale na ovládanie počítačov, navigáciu robotov, či čokoľvek iné. Kamerový systém Kinect dokáže rozoznať ľudské postavy v miestnosti, určiť ich polohu a rozoznať ich gestá a pohyby a je hlavným kandidátom na to, aby nás konečne zbavil počítačovej myši.

GPS v mobile

Kto si v roku 2009 kúpil navigáciu do auta, môže svoje zlé rozhodnutie ospravedlniť nedostatkom informácií. No tento rok už iba majitelia špedičných firiem mali zmysluplný dôvod na kúpu navigátora, aj to takého, čo viac ako navigáciu rieši disciplínu šoférov.

Všetci ostatní dostali navigáciu do mobilov, prípadne ju tam onedlho budú mať. GPS pohorelo vinou uzavretosti svojich systémov. Nahradili ich mobily a mobilné aplikácie. Navigovať dokáže Nokia, iPhone i Android. Nehovoriac o tom, že múdre telefóny dokážu s GPS oveľa viac, než len ukázať polohu a cestu.

Nový štandard čítania

Čítačky kníh prešli zo stavu technologického kultu pre vyvolených do stavu cenovo dostupného štandardu pre každého. Aj keď to tak na Slovensku ešte nevyzerá, čítačky už má v ponuke každá druhá čínska firma a zobrazujú text v ľubovoľnom formáte.

A tak na nich môžu ryžovať výrobcovia, ktorí sa spojili s tvorcami obsahu. V Česku a na Slovensku sa elektronické čítačky len teraz začali predávať, no už onedlho bude ponuka oveľa pestrejšia, než len zlatý fond denníka SME.

Facebooku sa páči

Používatelia Facebooku už dobre vedia, že pri čítaní webovej verzie článku zo SME zbadajú, či sa páčil niektorému z ich priateľov. A poznajú to i návštevníci množstva iných webových stránok. A preto koncept prepojenia internetu, ktorý tento rok ohlásil Facebook, vyšiel celkom úspešne.

Facebook projektom Open Graph dovolil ľubovoľnému webu vložiť na svoje stránky prvok, ktorý bude ťahať údaje z Facebooku a zároveň naň posielať svoje vlastné dáta. Model, ktorý pomohol čitateľom, tvorcom obsahu i Facebooku.

Volvo zastavilo

Bol to najsledovanejší automobilový test v histórii sme.sk. Keď náš reportér skúšal, či priekopnícky systém automatického rozoznania chodca vo Volve funguje, musel sa poriadne uhýbať, pretože Volvo sa pred ním nechcelo zastaviť.

Následná názorová prestrelka medzi automobilkou a redakciou vyústila do verejného testu a ten dopadol pre Volvo i chodca úspešne. Neznamená to, že odteraz môže ktokoľvek vojsť do cesty pri plnej premávke, no predsa len ide o kľúčový posun vo vzťahu medzi chodcom a automobilom.

Android alebo iPhone

Ak niečo v mobilnej komunikácii môže konkurovať fenoménu iPhone, nie je to telefón, ako skôr operačný systém od Google s označením Android.

Oba systémy hlásia viac ako 200­-tisíc inštalácií každý deň, oba ponúkajú majiteľom telefónov množstvo grátis i platených aplikácií. No Android nie je viazaný na jeden telefón a aj vďaka tomu mu komunikační experti predpovedajú prinajmenšom takú sľubnú budúcnosť, akú iPhonu.

