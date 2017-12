E-mail na súd nám peniaze neušetrí

Podania síce súdu možno poslať elektronicky, ale okrem času účastník konania nič neušetrí. Elektronické spisy sľubuje ministerstvo najskôr od konca roku 2012.

29. dec 2010 o 20:00 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Elektronická komunikácia by mala šetriť nielen čas, ale aj peniaze. Pre úsporu papiera by mohla byť aj šetrnejšia k životnému prostrediu. Na našich súdoch to neplatí.

Ak ľudia pošlú podania e-mailom, okrem cesty na poštu alebo priamo na súd veľmi neušetria. Výnimkou je obchodný register, kde súdy účtujú v prípade elektronických podaní polovičný súdny poplatok. V iných prípadoch sú poplatky rovnaké ako pri podaní osobnom či poštou.

Ak sú podania aj s prílohami objemnejšie, vyjdú účastníka konania dokonca omnoho drahšie, ako keby zašiel na poštu alebo osobne na súd. Súdy si ich totiž musia vytlačiť na papier. Za to si podľa zákona účtujú 0,06 eura za každú stranu, a najmenej 6,50 eura za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami.

Ak by podanie poslal účastník poštou, tak ho podľa hovorkyne košického krajského súdu Marcely Gálovej vyjde minimálne na euro ako doporučená zásielka. Poplatok sa zvyšuje podľa váhy zásielky. „Priame podanie na súde je bezplatné.“

Ešte dva roky



Riešením by bolo, keby na súdoch boli elektronické spisy a podania by sa nemuseli tlačiť. Elektronická komunikácia je aj jednou z priorít ministerstva spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej z SDKÚ.

Ministerstvo však priznáva, že „v súčasnosti nie je súdnictvo vybavené tak, aby časť spisov mohla byť vedená len elektronicky, a preto pre zabezpečenie práv účastníkov konania a vôbec celého jeho priebehu je nevyhnutné mať podania aj v písomnej podobe“.

Hovorca ministerstva Peter Bubla potvrdil, že elektronické spisy chcú zavádzať už od nového roka. Ide však o „rozsiahly projekt“, a fungovať podľa neho bude najskôr od konca roku 2012.

E–mailov aj tak pribúda



Hoci elektronické podania vyjdú účastníkov konania zatiaľ vo väčšine prípadov drahšie, využívajú ich. Na bratislavské súdy príde týždenne 10 až 15 takýchto podaní, potvrdil hovorca Pavol Adamčiak.

Na košických súdoch hovoria takmer o dvojnásobnom náraste oproti minulému roku. V roku 2009 evidovali elektronické podateľne 1854 podaní, tento rok do polovice novembra ich bolo podľa Gálovej už 3362.

Od októbra 2008 je možné na súd poslať podanie aj bez zaručeného elektronického podpisu. Navrhovateľ ho však musí do troch dní doložiť súdu aj v papierovej forme.