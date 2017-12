Budúcnosť, akú nám predpovedá IBM

Nové telefóny zotrú rozdiel medzi volaním a osobným stretnutím. Aj tak vidí technologický vývoj v ďalších piatich rokoch americký počítačový gigant.

30. dec 2010 o 0:00 Matúš Krčmárik

1. Telefón s hologramom

Človeka, s ktorým telefonujete, budete nielen počuť, ale aj vidieť. A nie na malej obrazovke, ako v súčasnosti pri videohovoroch, ale vďaka hologramu bude „stáť“ priamo pred vami. Umožnia to nové 3D kamery.

2. Automobily, ktoré pôjdu aj na vzduch

Batérie budú obsahovať kovy, ktoré využívajú aj energiu zo vzduchu. Budú tak môcť byť menšie, ľahšie a zároveň vydržia pracovať až desaťkrát dlhšie. Mohli by sa tak vytvoriť elektrické vozidlá s väčšou výdržou.

3. Každodenné banality pomôžu vedcom

Aj vy prispejete k vedeckému výskumu. Údaje od vás, ako napríklad teplotu prostredia, budú zbierať vedci a tí tak budú mať lepšiu predstavu o svete. Sledovať budú môcť aj vaše statusy na sociálnych sieťach a oveľa skôr sa tak môžu dozvedieť napríklad o vysychaní rieky, o príchode sťahovavých vtákov, či o úhyne včiel.

4. Počítač nám vyberie správnu cestu

Každodenná cesta mestom sa dostane na vyššiu úroveň. Softvér vám podľa vašej rýchlosti, situácii v meste vyberie najkrajšiu cestu, odporučí, či použiť hromadnú dopravu. Upozorní vás aj na to, ako sa v najbližšom čase bude meniť počasie.

5. Zvyšná energia ľuďom

Osobné počítače vyžarujú veľké množstvo zbytočného tepla. Pri veľkých serveroch to platí niekoľkonásobne. IBM predpovedá, že v budúcnosti by sa táto energia mohla recyklovať a dali by sa ňou vykurovať budovy, či využiť ju pri zásobovaní mesta energiou.