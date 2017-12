Najlepšie v roku 2010: Sledujeme vznik čiernej diery

Vznik čiernej diery v priamom prenose, ale aj prvé výsledky z urýchľovača neďaleko Ženevy. Taký bol rok 2010 podľa fyzika Jozefa Masarika.

29. dec 2010 o 15:20 Jozef Masarik / (ved)

Čo je podľa Vás najdôležitejším či najvýznamnejším objavom v roku 2010 vo svete?

Pozorovanie výbuchu supernovy, ktorá vybuchla v roku 1979. Výbuch sa ukázal ako veľmi zaujímavý, lebo nebol štandardný.

Jeho neobyčajnosť spočívala v tom, že viedol k formovaniu čiernej diery. Že to je čierna diera, indikuje fakt, že postupne vťahuje do seba plyny, ktoré boli rozptýlené do okolia po výbuchu.

Je to prvý prípad keď vedci môžu pozorovať vznik novej čiernej diery a naučiť sa tak niečo o prostredí, v ktorom vznikajú, aj o podmienkach vzniku. Pritom ide o pomery, ktoré nemožno reprodukovať v laboratórnych podmienkach.

Táto čierna diera je vzdialená od nás len 50 miliónov svetelných rokov a bola pozorovaná Chandra - X Ray spektrometrom.

Čo je takýmto objavom, zistením či posunom v roku 2010 na Slovensku?

Ja by som medzi tieto objavy zaradil hlavne výsledky, ktoré boli získané na veľkom hadrónovom kolajderi v CERN-e, aj s podielom slovenských fyzikov.

Ide najmä o štúdium vlastností hmoty pri extrémnych teplotách a tlakoch, čím vedci prispievajú k pochopeniu procesov odohrávajúcich sa v počiatočných štádiách formovania sa vesmíru.

Čo môžeme vo vede očakávať od roku 2011?

V roku 2011 očakávam predovšetkým podstatné nové poznatky o podstate hmoty z CERN-u.

Možno bude experimentálne potvrdená existencia Higgsovho bozónu, ale i už dávno v CERN-e, podľa mňa chybne, deklarovanej existencie kvark-gluónovej plazmy.

Ďalej verím, že v budúcom roku bude zverejnených aj pár neočakávaných objavov typu získania informácie o existencii života na nejakej planéte mimo našej slnečnej sústavy.

Ak by neprišli aj neočakávané objavy, tak by som bol trochu sklamaný, lebo by to bolo znakom určitej krízy v skutočnej vede, ktorá má odkrývať nové netušené záhady.