Dlhovekosť je podmienená geneticky

Washington 11. júna (TASR) - Súrodenci človeka, ktorý sa dožil 100 rokov, majú väčšiu šancu ako ostatní dosiahnuť vysoký vek. Vyplýva to z americkej štúdie, podľa ktorej je dlhovekosť často podmienená rodovo.

Toto konštatovanie posilňuje predpoklad existencie génov, ktoré podporujú dlhovekosť. Štúdiu, ktorú financoval Národný inštitút pre starnutie (NIA), dnes zverejnilo najnovšie číslo časopisu Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS).

Američania tvrdia, že brat storočného súrodenca má 17-krát väčšiu šancu dožiť sa 100 rokov ako priemerný Američan a sestra osemkrát, pričom má 50-percentnú šancu žiť dlhšie ako priemerná Američanka. Ich výskum zahrnul 444 rodín, v ktorých sa najmenej jeden člen dožil sta rokov.

"Výsledky ukazujú, že storoční a ich rodina tvoria osobitnú skupinu, ktorá sa zdá byť odolnejšia voči chorobám, alebo ktorá lepšie zvláda choroby počas života," zhrnul Evan Hadley, zástupca riaditeľa Národného inštitútu pre starnutie, ktorý vedie oddelenie gerontológie.

"Táto výhoda zrejme súvisí s genetickými faktormi a životným prostredím, ale úloha každého z týchto faktorov nie je ešte celkom jasná," dodal Hadley. Názor, že ľudia, ktorí sa dožili vysokého veku, môžu odovzdať svojim deťom dobrú ochranu proti chorobám sprevádzajúcim zvyčajne starnutie, potvrdzujú ďalšie štúdie.