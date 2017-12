Nový iPad bude mať vraj dve kamery

Množia sa neoficiálne informácie, čo nové by mala mať druhá generácia populárneho tabletu.

28. dec 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

IPadu sa do septembra predalo osem miliónov kusov.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Chystaný tablet iPad 2, ktorý by mala spoločnosť Apple začať predávať niekedy na jar, by mal byť o niečo menší. A zadná časť údajne nebude jemne zaoblená, ako je to teraz, ale rovná.

Ďalšie zvesti o tom, ako bude vyzerať druhá generácia iPadu, napísali na jednom japonskom blogu odvolávajúc sa na čínske zdroje. Podľa nich by sa mala veľkosť tabletu zmenšiť o tri milimetre, dotyková obrazovka však aj naďalej zostane veľká 9,7 palca (25 centimetrov).

Veľa sa tiež hovorí o tom, že nový iPad by mal mať dve kamery – jednu vpredu a jednu vzadu. Podľa článku sa druhou budú dať natáčať videá.

Detaily by Apple malo potvrdiť v januári. Premiérovej verzii sa od uvedenia v apríli do septembra predalo 8 miliónov kusov. Podľa zdrojov je v súčasnosti už dvojka vo výrobe. Svoj tablet Playbook sa v roku 2011 chystá predstaviť aj spoločnosť Blackberry.