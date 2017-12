Najlepšie v roku 2010: Máme presnejšiu predpoveď počasia

Presnejšia predpoveď počasia aj úspešné pracovisko SHMÚ. Taký bol rok 2010 podľa klimatológa Milana Lapina.

27. dec 2010 o 12:00 Milan Lapin / (ved)

Čo je podľa Vás najdôležitejším či najvýznamnejším objavom či zistením v roku 2010 vo svete?

V rôznych odboroch vedy, vývoja a výskumu bolo dosiahnutých niekoľko skvelých úspechov aj v roku 2010.

Ak by som sa mal sústrediť iba na meteorológiu a klimatológiu, tak to boli predovšetkým úspechy pri postupnom zlepšovaní modelov predpovede počasia do 15 dní na celej Zemi a modelov na simulovanie klímy na celej Zemi na 100 rokov dozadu a 100 rokov dopredu.

Úspešnosť predpovede počasia na 5 dní je teraz už takmer rovnaká, ako bola pred 30 rokmi predpoveď na 24 hodín.

Dosiahlo sa to predovšetkým využitím najvýkonnejších počítačov, zlepšením fyzikálnej štruktúry modelov a zabudovaním cirkulácie celej atmosféry a všetkých oceánov na Zemi do modelov.

Čo je takýmto objavom, zistením či posunom v roku 2010 na Slovensku?

Slovensko ako člen Svetovej meteorologickej organizácie má na SHMÚ kvalitné pracovisko na riešenie numerických modelov predpovede počasia.

Napriek už trochu zastaralému superpočítaču dosahujú predpovede počasia pomocou regionálneho modelu Aladin porovnateľnú úspešnosť ako v 15 pôvodných krajinách EÚ a sú denne prezentované na internete v mapovom vyjadrení a po jednotlivých obciach pre celé Slovensko.

Čo môžeme vo vede očakávať od roku 2011?

V celosvetovej vede očakávam úspechy v objavoch na zrýchlenie vývoja alternatívnych zdrojov generovania elektrickej energie s cieľom znížiť závislosť od fosílnych palív.

Nádejné je priblíženie termínu využitia riadenej termojadrovej reakcie a výrazné zlacnenie fotovoltaických článkov. Z iných vedných odborov sú to predovšetkým objavy súvisiace s diagnostikou a liečením zhubných nádorov.