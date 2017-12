Obedná pauza: Super Santa Kicker

Ale s dobrým úmyslom, chcete mu totiž ako verný sob pomôcť dostať sa do komína. Cesta k nemu je celkom náročná. Super Santa Kicker.

23. dec 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Super Santa Kicker je ideálna predvianočná hra, kde je vaším úkolom nakopať Santu do zadnice tak, aby ste ním trafili do komína. Prvé levely sa zdajú pomerne jednoduché, no schválne skúste sa dostať čo najďalej. Príjemne hranie a veselé Vianoce vám všetkým praje Peter Valko ..

Ovládanie

Myš.

