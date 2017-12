Slovenské Wiki? Vikiliga o STV

Vikiliga.sk bude zverejňovať informácie o STV. Televízia pýta príspevok aj na film, na ktorom má spolupracovať Juraj Jakubisko. Režisér o tom nič nevie.

22. dec 2010 o 0:00 Zuzana Petková

BRATISLAVA. Portál WikiLeaks, ktorý zverejnil utajené správy americkej diplomacie, má slovenskú verziu. Spustili ju včera filmári pod názvom vikiliga. sk.

Vikiliga.sk chce prinášať informácie o šafárení v Slovenskej televízii a s peniazmi štátu na pôvodnú filmovú tvorbu. Jej autori tvrdia, že hoci použitie dotácií by malo byť verejné, STV ich skrýva, preto ich inšpiroval názov WikiLeaks.

„Vikiliga má upozorniť na dlhoročné nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi v audiovizuálnom priestore," hovorí producent Fero Turňa.

Na webe sa podieľali aj ľudia podpísaní pod výzvu adresovanú STV. Známi herci na čele so Zuzanou Fialovou v nej vyjadrili znepokojenie nad situáciou vo verejnoprávnej televízii.

Ako prvé sa majú na vikiliga.sk objaviť účty Slovenskej televízie za jednu z najdrahších relácii Takí sme boli, ktorú moderoval herec Milan Kňažko.

Za prvý diel zaplatila televízia rekordných vyše 100-tisíc eur, z čoho 50-tisíc eur bola výroba a zvyšok náklady na scénu.

Stránka sa včera rozbiehala, jej obsah bol skromný a názov seriálu napísali s ypsilonkou, teda Taký sme boli.

Vedenie STV nesiahlo po argumentoch, ale po vyhrážke, píše Marián Leško

Jakubisko v Epose

STV na aktivity filmárov nereagovala. „Nevidíme dôvod podobné kroky komentovať," povedal hovorca Peter Susko.

Na vikiliga.sk sa majú objaviť podrobnosti aj o zmluve medzi STV a štátom. Na základe nej žiada STV na budúci rok desať miliónov eur na filmy, seriály a dokumenty.

Slovenská televízia pritom pýta peniaze na projekty, o ktorých nevedia ani tí, čo ich majú realizovať.

Takmer tristotisíc eur žiada na dokumentárny seriál Epos o Slovensku, nakrúcať ho mal aj režisér Juraj Jakubisko.

„Juraj Jakubisko sa s nikým nedohodol a nevie o tom, že by mal režírovať tento dokument," reagovala Deana Jakubisková zo spoločnosti Jakubisko Film. Prax je podľa nej taká, že meno režiséra v súvislosti s filmom zaznie až vtedy, keď je jeho účasť dohodnutá.

V Prahe nevedia

Televízii má Epos dodať súkromná spoločnosť Promea Communication. Jej šéfka Nataša Barošová vysvetľuje, že Jakubisko je jeden z dvadsiatich režisérov, ktorých uvádza v projekte. „Z našej strany to bolo v rovine návrhu," hovorí.

Ak by spoločnosti Promea schválili peniaze, pustili by sa podľa nej do rokovania s režisérmi.

Zvučnými menami režisérov ako Jakubisko zdôvodňovala Barošová výšku príspevku, ktorý má dostať od STV. Epos má mať sedem častí po sedem minút, každý diel mala natočiť iná osobnosť.

Filmovacia minúta vychádzala na šesťtisíc eur. Na dokument je to priveľa aj podľa Jakubiskovej, ktorá je zvyknutá robiť projekty s veľkou výpravou.

STV chce od štátu na budúci rok 1,8 milióna eur na štvordielny historický seriál o Prešporku pod názvom Dunajská sága. Spoločnosť JMB Film&TV Production dostala na jeho výrobu už v tomto roku 813-tisíc eur.

Dotáciu od štátu žiadala s tým, že zvyšok, 51 percent, zaplatia koproducenti ako Česká televízia. „Na takomto projekte nepracujeme," odpovedá však hovorca Českej televízie Ladislav Šticha.

Milan Stráňava z JMB Film&TV Production včera nedvíhal telefón, na e-mail nereagoval.

Neistých desať miliónov

Projekty za desať miliónov eur Krajcer (SaS) STV neodsúhlasil pre podozrenia, že sú predražené a cez televíziu peniaze tečú do súkromných firiem. Medzi nimi je aj spoločnosť ATelier dcéry Vladimíra Mečiara, ktorá dodáva seriál o dopravnej výchove pre deti.

Krajcer čaká podľa informácií SME na zmenu vedenia. Od 1. januára má vzniknúť Rozhlas a televízia Slovenska. Štatutárom sa zrejme stane súčasná šéfka rozhlasu Miloslava Zemková. Na nej bude, aby preverila hospodárenie televízie.

Známi herci minulý týždeň vo výzve odsúdili, že STV dáva peniaze vybraným producentom. Napriek skúsenosti s projektom Epos sa Jakubisková zastala producentov. „Nechápem, ako je možné, že herci píšu proti nim," hovorí s tým, že financovanie pôvodnej tvorby sa u nás politizuje.

Takí sme boli mohli vyrábať lacnejšie Slovenská televízia odmietla ponuku na retrošou lacnejšiu ako Takí sme boli. BRATISLAVA. O takmer dvadsaťtisíc eur lacnejšie mohla Slovenská televízia kúpiť retrošou podobnú relácii Takí sme boli. Náklady na jednu časť Takí sme boli mesačne okolo 40­tisíc eur. Spoločnosť Jam Film núkala STV jeden diel talkshow za 21­tisíc eur. So Štepkom za 40­tisíc eur Reláciu Takí sme boli pre STV vyrábala súkromná firma Elaia Design. Náklady na jednu časť, v ktorej spolu s moderátorom, hercom Milanom Kňažkom, účinkoval Stanislav Štepka z Radošinského naivného divadla, sa podľa dokumentov, ktoré má SME k dispozícii, vyšplhali na 40 994 eur. Z toho viac než 27­tisíc zaplatila STV súkromnej firme. STV pritom mohla podobnú retrošou kúpiť lacnejšie od Jam Filmu. „Ponúkali sme na kľúč talkshow za 650­tisíc korún (21-tisíc eur)," hovorí Adriana Kronerová z Jam Filmu. Rozsah bol podľa nej podobný ako pri Takí sme boli, STV by nemala žiadne dodatočné náklady. Kronerová dodala, že scéna a triky boli náročnejšie. STV tvrdí, že zmluvu s Elaia Design súčasný riaditeľ Štefan Nižňanský zdedil po svojom predchodcovi Radimovi Hrehovi. „Dohodnutá cena za každý diel bola 1,46 milióna korún bez DPH," informoval hovorca Peter Susko. Po nástupe Niňanského sa cena podľa neho znížila dodatkom k zmluve. Náklady na scénu Na začiatku zaplatila STV spoločnosti Elaia Design viac než stotisíc eur. „Boli tam jednorazové náklady na scénu," zdôvodnil Susko. Elaia Design tvrdí, že s návrhom na výrobu relácie ich oslovila STV. „Pripravili sme pôvodný námet relácie, ktorá bola úspešná ako po stránke sledovanosti, tak aj kvality," uviedol Robert Brenk z Elaia Design. Cena Takí sme boli sa podľa Brenka znižovala nezávisle od vedenia STV. „Prvých dvadsať relácií bolo najdrahších," tvrdí Brenk. Dôvodom podľa neho bolo aj to, že točili v divadle v Hlohovci. „Následne sme prešli do štúdií v STV." Takí sme boli vysielala STV od roku 2007. Zuzana Petková