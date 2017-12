IT služby zo Slovenska idú aj do zahraničia

Slovensko je pre IT firmy výhodné najmä pre jazykové a počítačové znalosti. Aj preto, že tu majú nižšie náklady.

22. dec 2010 o 0:00 Andrej Korim

BRATISLAVA. Slovensko patrí aj naďalej do najlepšej tridsiatky krajín sveta v službách, ktoré poskytujú IT firmy u nás pre zahraničie.

Vyplýva to z analýzy spoločnosti Gartner. Do elitnej tridsiatky sa tento rok dostalo päť nováčikov, tri krajiny sa do rebríčka vrátili.

Spoločnosť Gartner vo svojej analýze hodnotila krajiny na základe desiatich kritérií. Slovensko v nich obstálo dobre. Kľúčovými faktormi sú podľa výsledkov najmä jazykové a odborné znalosti, ktorými disponujú ľudia u nás.

Dôležité zdroje IT služieb Kto je v TOP 30 štátov: Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Panama, Peru, Bangladéš, Čína, India, Indonézia, Malajzia, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Bulharsko, Česko, Egypt, Maďarsko, Maurícius, Maroko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Južná Afrika, Turecko a Ukrajina, Z rebríčka tento rok vypadli: Austrália, Írsko, Izrael, Kanada, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Uruguaj. Nováčikovia v rebríčku: Bangladéš, Bulharsko, Kolumbia, Maurícius, Peru. Do TOP 30 sa vrátili: Turecko, Srí Lanka, Panama. Zdroj: Gartner

„Pracovná sila na Slovensku je uznávaná pre svoje znalosti v oblasti vedy a matematiky, ale aj pre jazykové znalosti a počítačové zručnosti,“ povedal viceprezident prieskumu Ian Marriott.

Podobné skúsenosti má aj spoločnosť IBM, ktorá u nás pôsobí už 20 rokov.

„Je tu kvalifikovaná a vysoko vzdelaná pracovná silu s vynikajúcimi jazykovými schopnosťami a znalosťami z IT. Vďaka tomu môžeme zo Slovenska podporovať klientov po celom svete,“ povedala hovorkyňa Stanislava Suchá.

Spoločnosti sú u nás aj preto, že aj náklady sú nižšie. „Náklady sú dôležitým faktorom pre poskytovateľov a používateľov IT služieb. Tieto však začínajú postupne rásť, čo by mohlo v budúcnosti konkurencieschopnosť Slovenska ovplyvniť,“ hovorí Marriott.

Ďalšími benefitmi sú podľa viceprezidenta prieskumu členstvo v Európskej únii, politická stabilita a v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy nie je u nás rozšírené ani softvérové pirátstvo.

Prieskum však uvádza, že aj napriek tomu sa 43 percent softvéru používa nelegálne.