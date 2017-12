Slony nie sú len indické a africké

Dva druhy, o ktorých si vedci mysleli, že sú jedným, sa oddelili len krátko po tom ako ľudia od šimpanzov.

23. dec 2010 o 0:00 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Jeden váži dvakrát viac ako ten druhý, je takmer o meter vyšší, má inak tvarované uši, kly a žije v rozličnom prostredí. A predsa si vedci až doteraz mysleli, že všetky africké slony sú rôznymi populáciami toho istého druhu.

Slonov je viac

S myšlienkou, že možno ide o samostatné druhy, prišli vedci na začiatku tohto desaťročia. Teraz majú dôkaz. Analyza DNA týchto zvierat totiž ukázala, že v Afrike žijú až dva druhy slonov. Ten väčší na savanách, menší v horách.

Môžu sa síce páriť, no nedochádza k tomu často a potomkovia už väčšinou svoju genetickú informáciu ďalej neposielajú. K rozdeleniu afrických slonov prišlo už pred piatimi miliónmi rokov, zhruba v čase, keď sa mamuty oddelili od slonov indických. Či ľudia od šimpanzov.

„Toto zistenie nás všetkých ohúrilo,“ povedal podľa denníka Daily Mail Michi Hofreiter, odborník na skúmanie pravekej DNA z univerzity v Yorku.

Okrem prepísania učebníc môže mať toto zistenie aj následky pre ochranu zvierať. Všetkých afrických slonov totiž ochranári označujú ako ohrozených. No kým tí väčší sú v niekotrých častiach kontinentu dokonca premnožené, slony žijúce v lesoch strednej Afriky bytostne ohrozujú pytliaci.

Diskusia sa nekončí

„Budeme sa musieť pozrieť na zistenia, či potrebujeme rozdeliť slonov afrických na dva druhy na Červenom zo?zname ohrozených druhov. Je možné, že každý sa ocitne v inej kategórii ohrozenia,“ povedal podľa BBC Simon Stuart z Medzinárodnej únie pre ochranu prírody.

„Mohlo by to upriamiť pozornosť na strednú Afriku,“ dodal. Stále to však nie je isté. Hrozí, že iná skupina vedcov s výsledkami nebude súhlasiť, prinesie vlastné dôkazy a diskusia o slonoch bude pokračovať.