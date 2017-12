Najlepšie v roku 2010: Superstroj mal najsilnejšie zrážky

Najväčšia energia pri zrážkach protónov, potvrdenie aj nepotvrdenie predpovedí na urýchľovači i šikovná práca našich botanikov. Taký bol rok 2010 podľa fyzika Dušana Bruncka.

22. dec 2010 o 16:30 Dušan Bruncko / (ved)

Čo je podľa Vás najdôležitejším či najvýznamnejším objavom alebo zistením v roku 2010 vo svete?

Nuž, ja by som to neohraničil na jeden objav, je ich viac. Napríklad sa dosiahla dosiaľ najväčšia energia zrážok elementárnych častíc, a to 7 TeV na urýchľovači LHC v CERN-e pre prípad zrážky protón s protónom.

Nastal aj nečakaný nesúlad našich (Monte-Carlo) predpovedí správania sa multiplicity (násobnosti) nabitých častíc pri LHC energiách v závislosti na uhle ich výletu.

Naopak, nádherný súhlas predpovede poruchovej kvantovej chromodynamiky bol v rozdelení priečneho momentu hybnosti jetov: až 9 rádov! (slovo „jet" slovenčina zrejme nemá, najbližšie k nemu je slovo tryska; jedna sa o úzko priestorovo vydelený kužeľ, v ktorom sa po zrážke elementárnych častíc pohybujú zrážkou v nej vzniknuté častice.) pri LHC energiách.

Zaujímavé a dôležité bolo aj pozorovanie asymetrie v produkcii jetov v zrážkach olova.

Obrovský pokrok bol dosiahnutý aj v technike hľadania exoplanét, išlo napokon aj o objav Zemi podobných exoplanét.

Čo je takýmto objavom, zistením či posunom v roku 2010 na Slovensku?

Asi práce botanikov týkajúce sa štúdia rastlín rastúcich vo vysoko radiačne zamorených priestoroch v černobyľskej oblasti.

Čo môžeme vo vede očakávať od roku 2011?

V mojom odbore by som veľmi rád uvítal niečo úplne nečakané z analýzy dát nabratých na LHC, napríklad nejakú „exotiku", pretože osobne ešte neočakávam, že rok 2011 prinesie niečo prevratne v tom, čo sa od LHC v prvej aproximácii očakáva - teda napríklad objav Higgsovej častice, nejaké náznaky existencie SUSY častíc, a tým supersymetrie a pod..

Dôvod je zrejme ešte nedostatočná štatistika, ktorá by bola v roku 2011 možná.

Očakávať však môžeme nejaký posun v skúmaní „pôvodcu" temnej hmoty, ktorej existencia sa pozoruje v našom vesmíre. Aspoň drobný krôčik by sme mohli urobiť aj k pochopeniu temnej energie, k existencii ktorej nás vedie naše súčasné chápanie vesmíru.

Predpokladám aj nejaké pokroky vo fyzike neutrín - napríklad sú štyri či tri typy týchto častíc?

Z iných oblasti by mohli prísť nejaké pokroky v medicíne, napríklad vývoj geneticky modifikovaných liekov.